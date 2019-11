La Ville de Montréal lance le concours international - McGill College : l'avenue réinventée

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance aujourd'hui le concours McGill College : l'avenue réinventée. Ce concours international de design urbain pluridisciplinaire vise à susciter les idées les plus inspirantes pour le réaménagement de l'avenue.

Depuis plusieurs mois, le centre-ville de Montréal connaît une importante métamorphose, notamment grâce au réaménagement de la célèbre rue Sainte-Catherine Ouest et de la Place Ville-Marie et aux travaux du Réseau express métropolitain (REM). « Dans ce contexte de transformation, la Ville désire offrir à la population montréalaise un nouvel espace digne du 21e siècle : la future place de l'avenue McGill College. Ce lieu devra offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un espace de détente, convivial, qui leur ressemble, où la nature se déploie depuis le mont Royal jusqu'à la Place Ville-Marie », explique la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Ville lance ce concours à l'échelle internationale afin de stimuler la compétitivité et favoriser la production de propositions de haute qualité pour l'aménagement de la future place. Ce nouvel espace se distinguera notamment par sa superficie remarquable puisqu'il s'étendra sur la totalité de l'avenue, de la rue Sherbrooke, à la rue Cathcart », précise Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité, de l'urbanisme et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif.

Des objectifs d'aménagement

Les participants au concours devront tenir compte de cinq objectifs d'aménagement déterminés à l'issue d'une démarche de planification élaborée et basée sur les recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM), notamment :

Créer un nouvel écosystème urbain au cœur du centre-ville de Montréal en misant sur une végétalisation importante de l'axe McGill College . Contribuer à la mise en valeur de l'esprit du lieu par la prise en compte de ses dimensions historiques et patrimoniales s'exprimant notamment à travers l'expérience visuelle, le caractère d'avenue et la saisonnalité des aménagements. Offrir une ambiance de détente et de convivialité adaptée aux variations contextuelles de l'avenue McGill College et à la présence d'une grande diversité d'usagers. Adapter la configuration de l'avenue afin de générer un espace public à prédominance piétonne en relation cohérente et sécuritaire avec les espaces véhiculaires et cyclistes. Aménager un espace public urbain exemplaire en matière de qualité matérielle et de durabilité des aménagements.

Le dépôt des propositions est prévu le 19 décembre 2019 et la sélection des finalistes aura lieu en janvier prochain. Par la suite, ces derniers auront jusqu'au mois d'avril 2020 pour déposer leur prestation. Elle fera l'objet d'une présentation lors d'une audience publique et sera analysée par un jury composé d'experts du milieu du design urbain reconnus à l'échelle internationale, québécoise et montréalaise. L'identité du lauréat sera dévoilée à l'automne 2020.

Pour obtenir plus de détails sur le projet de réaménagement de l'avenue McGill College, il est possible de consulter le site realisonsmtl.ca/mcgillcollege . L'information sur ce concours est disponible à designmontreal.com/concours/mcgill-college-lavenue-reinventee.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Marie Eve Courchesne, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-7302