La Ville de Montréal invite la population montréalaise à participer à la journée Patrimoine en fête, le 1er octobre

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La journée qui fait honneur au patrimoine montréalais est de retour, le samedi 1er octobre, au parc René-Lévesque dans l'arrondissement de Lachine. L'événement, intitulé Confluence de mémoires, d'art et d'histoires, s'intéresse à trois thèmes centraux : la présence autochtone, la présence européenne, ainsi que l'industrialisation et le développement urbain. L'événement annuel, qui se déplace chaque année, est l'occasion de revisiter l'histoire d'un lieu et d'un quartier pour mieux en apprécier les espaces, que l'on ne perçoit pas toujours à leur juste valeur.

Au programme : une foule d'activités gratuites pour toute la famille, des conférences, des visites thématiques dans le parc et dans d'autres lieux avoisinants, des kiosques, des expositions et deux animations musicales. Découvrez la programmation ici.

« Notre célébration annuelle du patrimoine nous a bien manquée et j'invite la population montréalaise à participer en grand nombre. C'est par vote populaire que le parc René-Lévesque a été choisi pour le retour post-pandémie de notre journée hommage au patrimoine et j'en suis ravie, car peu d'espaces urbains offrent un contact aussi intime avec le fleuve Saint-Laurent et l'art public que ce lieu splendide », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Il n'y a rien de plus rassembleur que de fêter notre histoire, de la vivre, d'en faire l'expérience à travers une journée remplie d'art, de danse, de contes et de légendes ainsi que d'objets ancestraux, qui seront en vedette au parc René-Lévesque. Célébrons le riche patrimoine de Lachine en cette journée toute spéciale créée pour vous », a mentionné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« Héritage Montréal est heureux d'être de nouveau partenaire d'une telle initiative. La journée Patrimoine en fête est l'occasion de célébrer la richesse du patrimoine bâti et paysager de la métropole et les efforts qu'il suscite. Cette année, cet événement nous offre l'occasion d'explorer le parc René-Lévesque, l'un des plus importants lieux d'art public montréalais. Créé à partir d'une bande de terre encadrant l'embouchure du canal de Lachine, ce site permet d'apprécier le panorama sur le fleuve et le Vieux Lachine. Au plaisir de vous y voir ! », a déclaré Taïka Baillargeon, directrice adjointe des politiques de Héritage Montréal.

Le parc René-Lévesque: une galerie à ciel ouvert

D'une superficie de 14 hectares, le parc René-Lévesque est situé sur une presqu'île aux abords du fleuve Saint-Laurent et du canal de Lachine. Galerie à ciel ouvert, on y trouve une vingtaine d'œuvres d'art public que nous vous invitons à découvrir ici.

