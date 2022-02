La Ville de Montréal investit 10 M$ dans ses jardins communautaires

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer qu'elle investira 10 M$ dans ses jardins communautaires au cours des 10 prochaines années. Cette enveloppe permettra de consolider et de bonifier l'offre existante par la mise aux normes et la rénovation des installations désuètes du réseau des jardins communautaires et collectifs publics de Montréal. Elle permettra également d'aménager de nouveaux espaces et d'ajouter des surfaces cultivables en plein sol ou en bac.

« Le programme de jardins communautaires est né en 1975 à Montréal. Depuis, sa popularité ne fait que s'accroître. La liste d'attente peut aujourd'hui atteindre sept ans, ce qui illustre bien l'engouement de la population pour l'agriculture urbaine et les jardins communautaires. C'est pourquoi notre administration a choisi d'investir 1 M$ par année au cours des 10 prochaines années pour améliorer l'offre de jardins communautaires à Montréal. Ces sommes nous permettront d'enraciner la nature en ville, de favoriser la biodiversité, mais surtout d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs sur l'ensemble du territoire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Au terme d'un sondage réalisé en janvier 2021 par la Ville de Montréal, 80 % des 1 000 répondants ont indiqué que le manque d'espace constitue le principal frein à la pratique de l'agriculture urbaine dans la métropole. Une partie des 10 M$ investis par la Ville permettra ainsi d'améliorer l'accès à ces espaces recherchés. Des travaux pourront être menés dans des sections de terrains sous utilisés, sur des toits, dans des stationnements et dans des espaces loués à des tiers afin d'améliorer l'offre en matière de jardins communautaires. Des travaux pourront aussi être réalisés au sein des jardins existants et sur leur pourtour afin de bonifier l'expérience des agriculteurs urbains.

« Notre administration s'est engagée à bâtir une ville plus verte et plus résiliente. Nous avons ainsi adopté une stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 pour développer ce créneau et améliorer l'expérience citoyenne dans les jardins communautaires et collectifs. En améliorant l'accès à l'agriculture en ville, nous venons aussi soutenir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés avec notre Plan climat 2020-2030, en améliorant notamment le verdissement de nos quartiers et la biodiversité. La nature en ville, c'est aussi permettre aux gens qui n'ont pas la place chez eux pour cultiver leurs propres légumes, de le faire dans un jardin communautaire », a souligné Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif.

L'ensemble des modalités du programme seront dévoilées sous peu. Les arrondissements montréalais seront ensuite appelés à soumettre leurs projets au Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER). Les travaux pourront commencer dès cet automne.

