La Ville de Montréal inaugure officiellement la bibliothèque L'Octogone

MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, accompagnée du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, et de la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet, ont inauguré officiellement la bibliothèque L'Octogone, vendredi, en présence de l'architecte Martin L'Hébreux de la firme Anne Carrier architecture, et de l'artiste Karilee Fuglem.

Rendu architectural de la bibliothèque L’Octogone, par Anne Carrier Architecture. Source: https://annecarrier.com/projets/bibliotheque-loctogone-lasalle-montreal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Accessible depuis plus de 40 ans, la bibliothèque L'Octogone a bénéficié d'une modernisation épatante, faisant d'elle une destination de choix, propice à la lecture, au savoir et aux loisirs : une bibliothèque bien de son temps. Les besoins de la population ont évolué au fil des dernières années, encourageant ainsi la Ville de Montréal à revoir l'offre de services et d'espaces adaptés à la réalité du quartier. Le projet d'agrandissement et de rénovation s'inscrit dans cette volonté d'offrir des services de qualité au sein d'infrastructures inclusives, accessibles et environnementalement responsables.

La bibliothèque offre à ses usagères et à ses usagers de nouveaux espaces spectaculaires et lumineux, en plus d'une collection renouvelée. La bande dessinée est à l'honneur à L'Octogone, avec une importante collection de bandes dessinées logées au centre de la bibliothèque et à côté d'un atelier destiné à la découverte et à la création artistique pour toutes et tous.

L'Octogone est désormais doté de 350 places assises et compte de magnifiques terrasses, un café géré en partenariat avec une entreprise locale, 4 salles de travail équipées de téléviseurs, un espace conçu pour les ados ainsi qu'une collection de plus de 1 150 jeux et jouets. Enfin, perché au haut de l'escalier se trouve l'espace dans ma bulle, pour y lire en retrait.

Résultat d'un concours d'architecture, la bibliothèque a été conçue par Anne Carrier Architecture - Labonté Marcil en consortium S.E.N.C.. L'architecture de paysage est signée Rousseau Lefebvre, alors que les services d'ingénierie ont été délivrés par Les Services EXP inc.

L'œuvre En Circulation a été créée par l'artiste Karilee Fuglem à la suite d'un concours d'art public, conformément à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec.

Découvrez la bibliothèque L'Octogone et son offre ici!

« Je suis fier d'inaugurer, aujourd'hui, ce lieu réinventé dans le cadre des ententes de développement culturel de Montréal. Investir dans les bibliothèques, c'est investir dans notre culture et investir dans nos jeunes », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec.

« L'inauguration de la bibliothèque L'Octogone confirme que les bibliothèques peuvent être des lieux modernes, avant-gardistes, qui font une différence dans la communauté. Cette nouvelle bibliothèque signature contribuera à offrir des services supplémentaires de qualité au quartier, tout en facilitant l'accès à la culture et en favorisant le sentiment d'appartenance. Ce projet témoigne de l'engagement de notre administration à offrir des infrastructures de qualité dans tous les arrondissements de la métropole », s'est réjouie Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Dans la belle histoire qu'incarne la bibliothèque L'Octogone, on retrouve des citoyennes et des citoyens de toute origine, de tout âge et de tout milieu. Ils sont à l'image de notre arrondissement : un milieu accueillant, vibrant et enrichissant. En tant que mairesse de LaSalle, je suis fière d'avoir vu notre bibliothèque grandir et de la voir continuer à rayonner. Je suis également fière d'écrire ce nouveau chapitre avec les LaSalloises et les LaSallois », a affirmé Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement de LaSalle.

« L'ensemble des professionnels et mon équipe sommes très fiers et privilégiés d'avoir pu concevoir et réinventer L'Octogone afin qu'elle devienne un repère urbain ainsi qu'un pôle civique et culturel structurant, novateur et pérenne de la ville. Ces espaces pensés avec et pour les LaSalloises et les LaSallois témoignent du travail de collaboration et de consultation des équipes de la Ville et de la population, qui ont rêvé et imaginé la nouvelle bibliothèque avant de nous confier le mandat de la concrétiser. Nous souhaitons que cette réalisation permette à cette institution phare de continuer à s'épanouir et à accueillir toute la communauté, dans sa richesse et sa diversité. Maintenant que le projet est né, il peut commencer à vivre et à inspirer les générations futures », a souligné Anne Carrier, Anne Carrier Architecture.

« Je suis vraiment fière que mon art fasse partie d'un projet aussi beau et généreux que la Bibliothèque L'Octogone », a déclaré l'artiste Karilee Fuglem.

Le projet de 44,9 M$ de la bibliothèque L'Octogone est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. La bibliothèque L'Octogone a été développée dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC), qui a permis de construire ou de moderniser 7 bibliothèques depuis 2013 : du Boisé, Benny, Marc-Favreau, Saul-Bellow, Pierrefonds, Maisonneuve et L'Octogone, sur un réseau qui en compte 45.

La signature audacieuse de ces projets est le fruit de concours d'architecture multidisciplinaires, une approche qui s'inspire des meilleures pratiques et tendances en matière d'innovation, d'architecture et de design. Les nouvelles bibliothèques sont adaptées aux besoins de leur milieu et s'intègrent harmonieusement à leur environnement.

Pour en savoir plus sur la programmation de la bibliothèque L'Octogone, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]