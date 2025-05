La Ville de Montréal inaugure la place des Montréalaises; un nouvel espace public rendant hommage aux femmes de la métropole

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré, aujourd'hui, la place des Montréalaises, un nouvel espace public rendant hommage aux femmes de la métropole et créant un lien sécuritaire et universellement accessible entre le centre-ville et le Vieux-Montréal.

Place des Montréalaises et place Marie-Josèphe-Angélique (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le nom de la place des Montréalaises est une idée du Conseil des Montréalaises, qui a poussé l'administration en place en 2016 à créer une place dédiée aux femmes ayant marqué l'histoire de la métropole. Ayant été l'objet d'un prestigieux concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire, la place des Montréalaises, d'une superficie de plus de deux hectares, se décline en trois composantes :

un pré fleuri, situé sur le plan incliné, offrant une floraison en constante évolution et qui agira comme un belvédère sur la ville;

un miroir, sur lequel se trouve le nom des 14 victimes du féminicide de l'École Polytechnique et de sept pionnières de la métropole issues de différents domaines;

un emmarchement exposant un champ de lettres, évoquant le nom de toutes les Montréalaises, et permettant la mise en valeur de la verrière de Marcelle Ferron .

« La place des Montréalaises incarne un trait d'union entre le centre-ville et le Vieux-Montréal, mais aussi un lieu de rencontres, de célébrations et de mémoires. À l'approche du 400e anniversaire de Montréal, co-fondée par Jeanne Mance, la place des Montréalaises marque le territoire par la reconnaissance des bâtisseuses de Montréal et propose un rappel quotidien que les femmes et les filles ne doivent jamais douter de la place qu'elles doivent revendiquer haut et fort dans notre société. Malgré tout le travail et les luttes qui restent à faire, je suis très fière de léguer aux Montréalaises et aux Montréalais ce lieu spectaculaire, qui contribue à faire de Montréal une ville assurément féministe, et fière de l'être », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec beaucoup d'émotion et une immense fierté que nous prenons part à l'inauguration de cette place rêvée, depuis 2016, par le Conseil des Montréalaises pour donner de la visibilité aux bâtisseuses de Montréal. Ce sont 15 citoyennes engagées du Conseil qui se sont activement impliquées sur ce projet à travers les années. Aujourd'hui, on célèbre une avancée importante. Et surtout, on trace un chemin : un chemin où l'on reconnaît l'apport de toutes les femmes qui ont fait, qui font et qui feront. Puissent la place des Montréalaises et la place Marie-Josèphe-Angélique donner le goût à toutes les jeunes filles de réaliser leurs rêves. J'invite les Montréalaises et les Montréalais, de tous les milieux et de tous les horizons, à donner vie à ces espaces exceptionnels », a renchéri Nelly Dennene, présidente du Conseil des Montréalaises, le conseil consultatif féministe de la Ville de Montréal.

« Notre défi était inspirant : nous avions devant nous la possibilité de réintégrer la biodiversité, de retisser la ville et, surtout, de créer un espace rassembleur qui honore les femmes ayant marqué l'histoire de Montréal. Ce qui est devenu clair, au fil du processus, c'est que cette invitation à célébrer les femmes à travers l'espace public est plus qu'une occasion de créer un design grandiose : c'est un acte puissant d'inclusion et un geste féministe », a ajouté Patricia Lussier, architecte paysagiste et associée chez Lemay.

L'aménagement de la place des Montréalaises a par ailleurs contribué à réparer la fracture urbaine créée par l'autoroute Ville-Marie. À la fois lien et lieu, les nouveaux aménagements permettront de cheminer entre la station de métro Champ-de-Mars et les alentours de l'hôtel de ville, le Quartier chinois et, plus largement, le Vieux-Montréal de façon sécuritaire et agréable. De plus, une centaine d'arbres ont été plantés dans le cadre du projet, augmentant de façon considérable le verdissement du secteur.

Place Marie-Josèphe-Angélique

La place Marie-Josèphe-Angélique, située à l'ouest du métro Champ-de-Mars et adjacente à la place des Montréalaises, a aussi été réaménagée et mise en valeur dans le cadre du projet.

Le lieu, nommé en 2012, vise à rendre hommage à Marie-Josèphe Angélique (1705-1734), une esclave qui a connu un destin tragique. Le nom de la place rappelle la réalité historique de l'esclavage au Canada et la violence faite aux femmes, deux éléments dont il est essentiel de se souvenir collectivement.

Le projet de requalification du secteur Champ-de-Mars, dont font partie la place des Montréalaises et la place Marie-Josèphe-Angélique, a reposé sur une démarche de concertation et de consultation de la population afin de favoriser l'appropriation citoyenne du projet. Cette démarche a également permis de fédérer les différents acteurs du milieu et d'intégrer leur vision au projet.

La population est invitée à venir célébrer la réalisation du projet de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique le samedi 17 mai, alors que plusieurs activités sont prévues pour toute la famille. Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.

Fiche technique

Place des Montréalaises et place Marie-Josèphe-Angélique

Contexte

En 2014, la requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie devient l'un des projets urbains prioritaires de la Ville de Montréal. Appelé Secteur Champ-de-Mars, le projet regroupe un ensemble d'interventions situées aux limites du centre-ville, du Quartier chinois et du Vieux-Montréal. Le réaménagement du square Viger, et des abords du CHUM, CRCHUM et de l'hôtel de ville, l'aménagement de la nouvelle place des Montréalaises et le réaménagement de la place Marie-Josèphe-Angélique font partie de ces interventions de requalification du secteur.

Le projet de la place des Montréalaises répond à la volonté de la Ville de Montréal d'assurer l'accessibilité universelle à la Cité administrative et au Vieux-Montréal à partir de la station de métro Champ-de-Mars, de requalifier un secteur autoroutier qui fracture les quartiers et de construire un nouveau lieu public rassembleur qui met en valeur le paysage urbain et patrimonial du secteur.

En 2016-2017, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé au recouvrement du tronçon de l'autoroute Ville-Marie situé entre les rues Hôtel-de-Ville et Sanguinet (au coût de 67 M$). Il s'agissait d'un legs à la Ville de Montréal pour le 375e anniversaire de la ville. À la suite de cette intervention, la Ville a lancé un concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour l'aménagement d'une place publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars.

Le concours visait notamment la construction d'une passerelle piétonne au-dessus de la bretelle d'autoroute Berri et de la rue Saint-Antoine, afin de faciliter le cheminement entre la station de métro et le Champ-de-Mars. Le concours visait également l'aménagement d'une place publique identitaire, située en partie sur ce nouveau recouvrement d'autoroute, à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue Viger au nord, l'avenue de l'Hôtel-de-Ville à l'ouest, la rue Saint-Antoine au sud et le Centre de recherche du CHUM à l'est.

C'est aussi à l'occasion du 375e anniversaire de la ville et à l'initiative du Conseil des Montréalaises que le projet est nommé "la place des Montréalaises" pour rendre hommage aux femmes de la métropole. Le nom vise à assurer une reconnaissance globale de la moitié de la population que l'histoire a souvent négligée. En 2018, la Ville dévoile le lauréat du concours. Le concept proposé par l'équipe Lemay, Angela Silver et AtkinsRealis (anciennement SNC-Lavalin) est retenu parmi cinq finalistes.

En 2020, comme travaux préalables, la Ville de Montréal procède à la déconstruction du tunnel piétonnier situé sous la future place des Montréalaises. D'abord prévus en 2021, les travaux d'aménagement de la place des Montréalaises commencent finalement en 2022, afin de réduire le nombre de chantiers dans le secteur et de limiter les impacts sur la circulation véhiculaire.

Les travaux se termineront en mai 2025, toutefois des correctifs seront effectués durant l'été. La place des Montréalaises sera inaugurée par la première mairesse de Montréal.

Informations techniques

Budget approuvé : 98,8 M$

Superficie : ± 2 hectares

Le concept de l'hommage aux Montréalaises se décline en trois composantes : Un vaste plan incliné, à la fois pré fleuri et espace de déambulation. Le plan s'élève vers le sud avant de se transformer en passerelle pour rejoindre le Vieux-Montréal. Ce plan incliné, qui est à la fois un lieu de passage, d'arrêt, de rassemblement ainsi qu'un belvédère sur la ville, offre un bouquet de fleurs aux Montréalaises. Le miroir hommage, constitué de deux hémicycles sur lesquels se dévoilent les noms de 21 Montréalaises, soit les 14 victimes du féminicide de Polytechnique et sept pionnières de Montréal. Un grand emmarchement où la face verticale des contremarches intègre, pêle-mêle, les lettres d'acier extraites du miroir, faisant écho aux noms de toutes les Montréalaises. Avec son dénivelé, ce lieu permet notamment une vue inédite sur la verrière de Marcelle Ferron .

Caractéristiques : Ajout d'un lien cyclable reliant le Réseau Express Vélo (REV) Viger au REV Saint-Antoine ; Ajustement des traverses piétonnes et cyclistes sur Viger et Saint-Antoine ; Toilette autonettoyante ; Débarcadère sur Viger devant la station de métro pour accès universel ; Éclairage dans la zone boisée ; Bâtiment technique situé sous le plan incliné pour assurer l'entretien des deux places et le rangement du mobilier saisonnier.



Nombre de plantations : Environ 150 arbres ; Des milliers d'arbustes et de plantes vivaces.



Concepteurs :

Lemay, Angela Silver et AtkinsRealis

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]