La Ville de Montréal identifie deux sites pour accueillir 60 habitations modulaires transitoires avec accompagnement

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce avoir identifié deux terrains pour déployer son projet d'habitations modulaires transitoires avec accompagnement, soit les terrains du 50-150, rue Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, et sur une portion du site de l'ancien hippodrome, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Chacun de ces terrains accueilleront des habitations pour 30 personnes présentement en attente d'une résidence permanente. Actuellement, 17 000 personnes sont en attente d'un logement social sur le territoire de la Ville de Montréal. Les unités seront mises en service à partir du printemps 2025. Accompagnées par des organismes communautaires, qui seront identifiés par la Santé publique au cours de l'hiver 2025 pour gérer les opérations, les personnes hébergées pourront profiter du soutien d'intervenantes et d'intervenants psychosociaux spécialisés qui veilleront à faciliter la réinsertion des bénéficiaires ainsi que la bonne intégration du projet dans son milieu.

Une attention particulière sera portée à la mise en place de mesures afin d'assurer un aménagement favorisant une bonne implantation dans les secteurs identifiés. Notons que le projet de modulaires laissera ensuite place à des projets résidentiels, incluant des logements hors marché. Un appel à projets sera tenu pour l'initiative Reinventing Cities prévu sur le site de Louvain Ouest, de même que pour les premières phases de développement de l'écoquartier Namur-Hippodrome, notamment celles planifiées sur le terrain de l'ancien hippodrome.

« La crise des vulnérabilités qui frappe Montréal et tout le Québec est un échec collectif qui nécessite du leadership de tous les paliers. Ces projets novateurs sont un exemple des efforts sans précédent qui sont déployés par la Ville de Montréal. Ce projet d'habitations modulaires temporaires offrira un toit digne et sécuritaire à des personnes autonomes, qui sont attente d'un logement permanent. Avec ce projet, notre administration déploie une solution de transition rapide qui fera place, à terme, à des projets de logements hors marché permanents, qui sont la clé pour traverser la crise actuelle. À court terme, un plan national du gouvernement du Québec reste essentiel pour déployer rapidement des mesures supplémentaires dédiées aux soins de santé mentale et de toxicomanie, offrir plus de places en hébergement d'urgence, et accélérer les unités de logements sociaux. Notre administration ne baissera pas les bras et nous tendons la main au gouvernement et à tous nos partenaires pour que tout le monde soit au chaud pendant l'hiver », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Aujourd'hui, nous lançons l'arrimage avec les partenaires et les résidents des deux secteurs identifiés pour accueillir les deux projets de 30 unités d'habitation modulaires. Il est important de rappeler que ces projets ne sont pas des refuges d'urgence, mais bien des projets d'habitations temporaires pour une clientèle apte au logement et en attente d'un logement social permanent. Notre volonté, c'est d'être transparent avec la population et de donner l'heure juste à chacune des étapes du projet. La question de la quiétude du voisinage est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi plusieurs occasions de communication seront offertes pour accueillir les commentaires et les suggestions des personnes concernées. Tout sera mis en œuvre pour favoriser une implantation harmonieuse de ce projet dans la communauté », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

3e participation à Réinventer Montréal sur le site de Louvain Ouest

Dans le cadre de Réinventer Montréal 2025-2026, une initiative issue de Reinventing Cities du C40, Montréal annonce la sélection du site Louvain Ouest. La Ville entend y réaliser un projet de redynamisation, dans un esprit d'écoresponsabilité et de développement durable.

La requalification du terrain vacant de 60 000 mètres carrés, situé au 150, rue de Louvain Ouest, au cœur du secteur Chabanel de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, s'inscrit dans une vision de développement urbain d'un projet à usages mixtes. À terme, le site comprendra des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels légers. Cette troisième participation de la Ville à Réinventer Montréal - C40 Reinventing Cities, fait suite aux projets de la Cour de service de la Commune ainsi que du 4 000, rue Saint-Patrick, qui avaient été identifiés pour la première et deuxième participation, respectivement.

Le lancement de l'appel à projets aura lieu le 5 février 2025 à 11 h, en mode hybride, à la salle du conseil de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et en ligne.

Pour plus de détails sur Réinventer Montréal, cliquez ici.

