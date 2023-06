La Ville de Montréal favorise l'équité menstruelle et lance le Programme d'accessibilité aux produits menstruels dans les édifices municipaux

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le lancement du Programme d'accessibilité aux produits menstruels dans les édifices municipaux, qui permettra d'améliorer l'équité menstruelle à travers la métropole. En novembre 2022, à la suite du succès d'un projet pilote visant quatre bâtiments municipaux, la Ville de Montréal a mis en place, avec succès, une première phase permanente visant à installer et approvisionner des distributeurs de produits menstruels dans 42 de ses bâtiments publics .

Le programme sera désormais disponible à l'ensemble des arrondissements, qui pourront faire l'acquisition de distributeurs automatiques, ainsi que des produits menstruels nécessaires pour les bâtiments sous leur responsabilité.

Les distributeurs permettent de fournir, de façon gratuite et accessible à toutes personnes en ayant besoin, des serviettes et des tampons hygiéniques.

« Je suis heureuse d'annoncer le lancement de ce programme, qui représente un pas de plus vers l'équité menstruelle. Il s'agit d'une mesure concrète d'inclusion sociale et d'égalité entre les genres, qui permet de réduire les iniquités au sein de sa population. En rendant disponible le Programme d'accessibilité aux produits menstruels dans les édifices municipaux à l'ensemble des arrondissements, nous souhaitons encourager les équipes locales à faire l'acquisition de distributeurs automatiques, ainsi que des produits menstruels nécessaires, pour les bâtiments sous leur responsabilité. Il s'agit d'une manière efficace de nous assurer que les personnes menstruées de tous les coins de la Ville puissent avoir accès rapidement et facilement à des produits d'hygiène menstruelle », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« L'accès à des produits d'hygiène menstruelle est un besoin essentiel ; il s'agit d'une question de dignité et de santé. Le manque d'accès à ces produits est souvent étroitement lié à la précarité socio-économique et touche de façon disproportionnée les personnes en situation de vulnérabilité, dont les femmes en situation d'itinérance. Le lancement du Programme d'accessibilité aux produits menstruels dans les édifices municipaux est une mesure concrète et positive qui répond aux besoins spécifiques de toutes personnes menstruées, et permet d'éliminer des obstacles pouvant limiter la participation à la vie en société », a ajouté Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

Mentionnons que certains arrondissements offrent également des programmes de subventions pour les produits menstruels réutilisables.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]