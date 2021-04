La Ville de Montréal et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour remettre en valeur les abords de l'Université du Québec à Montréal

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'eau, des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques et vice-président du comité exécutif, Sylvain Ouellet, et le responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry, sont fiers d'annoncer la poursuite des efforts de mise en valeur des abords de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Le comité exécutif a adopté un contrat pour la deuxième phase du réaménagement.

En 2017, la Ville de Montréal, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, a lancé le projet de réaménagement, en réalisant notamment des travaux d'aménagement de la Place Pasteur et de la cour du transept de l'église Saint-Jacques. Le projet se poursuit cette année avec les travaux de réaménagement suivant :

la rue Sainte-Catherine , entre les rues Saint-Denis et Berri;

, entre les rues et Berri; la rue Saint-Denis , entre le boulevard Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine .

« Notre concept permet de mettre en valeur des édifices patrimoniaux, tout en proposant un aménagement qui améliore considérablement le confort des piétons, notamment avec un élargissement des trottoirs et un revêtement de qualité en pavés de béton. C'est un autre bel exemple de collaboration où l'arrondissement de Ville-Marie, Bell Canada, Énergir, la Commission des services électriques de Montréal et l'UQAM s'unissent pour intégrer tous les travaux, réduisant ainsi leur durée totale », a souligné Sylvain Ouellet.

« Le Quartier latin est un secteur névralgique du centre-ville de Montréal et les efforts investis par la Ville de Montréal et ses partenaires dans sa revitalisation contribuent directement à soutenir son essor. La mise en œuvre de cet aménagement profitera non seulement à la communauté universitaire, mais également à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Voilà un nouveau pas franchi pour une ville qui vise l'exemplarité en termes de qualité de vie, de verdissement et d'espaces publics signatures, accessibles à toutes et à tous », a déclaré Robert Beaudry.

Pour la vice-rectrice à l'administration et aux finances de l'UQAM, Sylvia Thompson, « cette 2e phase d'aménagement du programme Accès jardins renforcera l'expérience piétonne des membres de la communauté universitaire et du grand public aux abords de l'Université, notamment à proximité du clocher de l'église Saint-Jacques, récemment restauré. Ces améliorations, qui s'inscrivent en cohérence avec les actions prévues au Programme particulier d'urbanisme du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin, favoriseront également l'accès à ses espaces ».

Les travaux de réaménagement de la phase 2A, qui s'élèvent à plus de 10 M$, débuteront au printemps 2021 et se termineront à l'été 2022.

