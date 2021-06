La Ville de Montréal et Ray-Mont Logistiques prêts à travailler avec la population pour créer un projet exemplaire

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et Ray-Mont Logistiques ont tenu une première rencontre constructive afin de discuter des démarches à venir pour s'assurer que l'entreprise puisse réaliser son projet de la meilleure façon possible pour l'ensemble du territoire de l'Assomption Sud-Longue-Pointe. La Ville de Montréal et l'entreprise souhaitent en faire un projet exemplaire, qui s'intégrera dans un pôle d'emploi novateur et respectueux des milieux de vie adjacents. Pour ce faire, la Ville et Ray-Mont Logistiques se sont entendus pour impliquer activement la population dans cette démarche, à travers la mise sur pied d'un groupe de travail au sein de l'instance Concertation Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP).

« Le travail de collaboration avec Ray-Mont Logistiques est maintenant entamé et nous sommes résolus à trouver ensemble, avec les citoyennes et les citoyens, le meilleur scénario d'implantation possible pour son projet. L'entreprise a démontré de l'ouverture et j'ai bon espoir qu'avec le groupe de travail, nous parviendrons à identifier des solutions viables pour aller de l'avant, dans le respect de la vision ambitieuse que nous nous sommes fixée pour le développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Parce que le développement économique et urbain ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des résidentes et des résidents du milieu dans lequel il s'intègre », a insisté Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Le projet de Ray-Mont Logistiques, comme tous les projets d'envergure, comporte des défis à relever, mais tout le monde est maintenant mobilisé pour s'assurer d'identifier les mesures de mitigation nécessaires pour le faire avancer, et en faire le véritable levier de développement économique dont l'Est a besoin. Notre vision pour le secteur est claire : nous souhaitons soutenir la requalification du pôle d'emploi par la création d'un écoparc industriel aux aménagements exemplaires, qui contribueront à attirer des entreprises soucieuses de leur milieu d'accueil et engagées dans une démarche de gestion durable en partenariat avec la collectivité. La consolidation des activités de Ray-Mont Logistiques et les améliorations à son projet devraient permettre d'en faire un levier dans la concrétisation de l'ambition de la Ville d'en faire un écoparc industriel », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

« Ray-Mont Logistiques est une entreprise innovante reconnue ici et à l'international pour sa créativité et sa capacité à élaborer des solutions. Ce sont ces forces qui nous distinguent que nous désirons mettre de l'avant dans nos travaux avec la Ville de Montréal et les citoyens afin d'élaborer un projet à la hauteur des ambitions de tous. Nous avons entamé avec enthousiasme et rigueur le travail avec la Ville et avons confiance que c'est par le dialogue entre toutes les parties impliquées que notre projet et le milieu sortiront gagnants. Notre entreprise est consciente des défis de cohabitation du secteur et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec sérieux dans cette démarche. Bien que nous soyons très actifs à l'international, c'est ici à Montréal que nous avons nos racines et c'est avec fierté que nous désirons élaborer un projet respectueux, créateur d'emplois de qualité pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et qui positionnera notre métropole comme un leader en transport logistique intelligent, en plus de réduire considérablement notre empreinte écologique », a souligné Charles Raymond, président directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Le groupe de travail de l'instance de concertation regroupera des représentants du milieu, de la Ville et de l'entreprise. Au cours de l'été, le groupe de travail se penchera spécifiquement sur les mesures de mitigation à mettre en place pour réussir une cohabitation harmonieuse du projet de Ray-Mont Logistiques dans le secteur. L'entreprise s'est engagée à ne pas entreprendre de travaux majeurs sur son terrain avant la conclusion des travaux de l'instance de concertation qui devraient se terminer cet automne.

L'instance de Concertation ASLP, mise en place à la suite de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal, est une structure d'échanges entre la Ville et les parties prenantes, qui a pour objectif d'orienter le développement du secteur en donnant une voix à la population et aux partenaires du territoire. Ce modèle de gouvernance innovant a déjà fait ses preuves, alors que l'instance a émis, en mai dernier, ses premières recommandations sur le projet de plan directeur de l'Écoparc industriel de la Grande Prairie de la Ville de Montréal.

L'ambition de la Ville de Montréal est de faire de ce pôle d'emploi un milieu de vie convivial pour les citoyens, les travailleurs et les entreprises. Elle souhaite une cohabitation harmonieuse des quartiers résidentiels et des secteurs d'emplois, incluant l'aménagement d'espaces verts et de parcs. L'objectif est d'offrir un cadre de vie de qualité, d'améliorer les déplacements et de réaliser des projets industriels novateurs et bien intégrés au milieu. D'autant plus que Montréal vise les plus hauts standards en matière de développement durable, ce qui se traduit par l'obtention prochaine de la certification ISO 14001 territoire, une première en Amérique du Nord.

Rappelons que l'entreprise Ray-Mont Logistiques a acquis, en 2016, un des derniers grands terrains vacants du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Les activités de l'entreprise permettent le transbordement de denrées alimentaires pour l'exportation. Or, la grande proximité du terrain avec le secteur résidentiel amène un enjeu important en matière de cohabitation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Marilyne Laroche Corbeil, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]