La Ville de Montréal et le MEM - Centre des mémoires montréalaises inaugurent l'exposition extérieure Lieux de mémoire du Quartier chinois

MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et le MEM - Centre des mémoires montréalaises, vous invitent à découvrir l'exposition extérieure Lieux de mémoire du Quartier chinois, présentée jusqu'au 15 octobre 2023.

Plongez dans l'histoire des lieux grâce aux témoignages de personnes qui les ont aimés et fréquentés. Vous y découvrirez les dessous du Quartier chinois, que la communauté contribue à maintenir vivant, ainsi qu'une foule de faits méconnus sur ce quartier historique et sur son rôle essentiel dans la trajectoire d'immigration des diasporas asiatiques à Montréal.

Les modules d'exposition sont disposés aux endroits suivants :

Centre communautaire catholique chinois

Faire vivre le patrimoine culturel à travers les générations

979, rue Côté

Nouilles Wing ltée

Une entreprise familiale emblématique du Quartier chinois

Archiver la mémoire du Quartier chinois à travers les objets

1009, rue Côté

Les Aliments Wong Wing

Un commerce qui a survécu aux bouleversements des années 1970

Anciennement situé au 1080-1088, rue Saint-Urbain

Association Hum

Les associations claniques, piliers de la vie sociale du Quartier chinois

90A, rue De La Gauchetière Ouest

Restaurant Ho Ho

Une cantine et pâtisserie légendaire

Anciennement au 52, rue De La Gauchetière Ouest

Résidence pour aînés Waa Yan Dai Lau

La plus importante lutte pour les droits des locataires dans le Quartier chinois

1001, rue Saint-Dominique

Des activités de médiation animées par le MEM autour d'un vélo citoyen!

Pour en apprendre davantage sur le Quartier chinois, joignez-vous aux activités gratuites du MEM autour du vélo citoyen. Rendez-vous sur la rue De La Gauchetière Ouest, près de la rue Côté, le long de l'édifice Wings aux dates suivantes :

Samedi 1 er juillet, de 13 h à 18 h

juillet, de 13 h à 18 h Dimanche 2 juillet, de 13 h à 18 h

Samedi 22 juillet, de 10 h à 15 h

Dimanche 23 juillet, de 10 h à 15 h

Samedi 5 août, de 10 h à 15 h

Dimanche 6 août, de 10 h à 15 h

Samedi 19 août, de 10 h à 15 h

Dimanche 20 août, de 10 h à 15 h

Samedi 2 septembre, de 10 h à 15 h

Dimanche 3 septembre, de 10 h à 15 h

Vendredi 29 septembre, de 15 h à 20 h

Samedi 30 septembre, de 16 h à 21 h

« Cette exposition s'inscrit dans une grande démarche de réappropriation culturelle pour les communautés asiatiques du Quartier chinois. Depuis plusieurs années, la Ville, le MEM et ses partenaires réunissent les témoins de différentes époques afin de révéler l'histoire de lieux d'importance aux plus jeunes générations et favoriser une cohabitation respectueuse, égalitaire et inclusive », a déclaré la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif, Josefina Blanco.

« J'invite la population montréalaise à suivre les ateliers du MEM pour découvrir des lieux emblématiques, ainsi que des lieux disparus, que l'on raconte à travers le souvenir de ceux et celles qui les ont fréquentés et animés. Ces lieux de patrimoine matériel et immatériel, ce sont des points d'ancrage pour les communautés asiatiques et pour notre communauté toute entière », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Cette exposition célèbre la résilience des différentes communautés du Quartier chinois. Je souhaite que les histoires révélées dans cette exposition contribuent à mettre en lumière ce quartier emblématique et à mobiliser ses acteurs économiques et sociaux autour de sa revitalisation », a affirmé le responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif et conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry.

« L'exposition Lieux de Mémoire du Quartier chinois, fruit d'un travail acharné d'une équipe de collaborateurs et de collaboratrices, souhaite rendre visible la présence des communautés animant le territoire à travers les époques. Leur histoire est largement absente du narratif dominant ; les traces, effacées de la mémoire collective québécoise. Ces lieux rassembleurs et emblématiques nous rappellent l'importance du patrimoine immatériel et l'ampleur de leur contribution sociétale. Ils nous ouvrent l'esprit sur les possibilités pour le futur du Quartier chinois », a souligné le commissaire et directeur artistique de l'exposition, Parker Mah.

Pour en savoir plus sur l'exposition, cliquez ici .

