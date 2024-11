La Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec lancent un nouveau programme simplifié pour dynamiser la participation culturelle dans les quartiers

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau programme visant à soutenir la vitalité culturelle dans les quartiers montréalais. Doté d'une enveloppe de 2,5 millions de dollars, issue du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, en vertu de l'Entente de développement culturel de Montréal, le Programme de participation culturelle dans les quartiers vise à remplacer 5 programmes de développement culturel existants afin de simplifier les processus pour les organismes culturels.

Un programme repensé pour une participation culturelle renforcée

Le Programme de participation culturelle dans les quartiers permettra de réaliser des projets divers en médiation culturelle, loisir culturel, pratique artistique amateur, mise en valeur des patrimoines montréalais et créativité numérique. Ces initiatives favoriseront l'accès et la participation à l'art, à la culture et à la mise en valeur des patrimoines sur l'ensemble du territoire de la Ville. Le programme vise aussi à soutenir des activités qui contribuent à la qualité de vie et au développement d'un tissu social fort, permettant aux citoyennes et aux citoyens de vivre dans des quartiers vivants, durables, inclusifs et résilients.

Avec cette nouvelle formule, le programme vise à simplifier les processus de dépôt des projets en offrant une plus grande accessibilité grâce à une seule porte d'entrée. Il permet également d'avoir une vue d'ensemble des projets pour une meilleure répartition territoriale et un impact accru, tout en encourageant la diversité des projets et les collaborations locales entre les différents secteurs.

Les nouveautés du programme incluent, entre autres :

Une porte d'entrée spécifique pour les organismes jamais financés au Service de la culture ;

Un volet pour soutenir des projets d'expérimentation ;

Des possibilités variées d'échelles de financement pour une diversité de projets ;

Un processus d'évaluation révisé ;

Plus d'accompagnement et d'occasions de réseautage.

« Je suis très heureux de voir un programme de grande envergure se déployer pour favoriser la participation culturelle partout à Montréal. C'est d'autant plus une fierté puisque ce projet est le fruit de l'Entente sur le développement culturel de Montréal et facilite le travail des organismes culturels de la métropole », a affirmé Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« Nous avons consulté et écouté le milieu culturel pour créer un programme plus accessible et simplifié, qui répond mieux aux besoins des organismes qui souhaitent déposer des projets. Ce programme est une occasion unique de renforcer les liens entre la Ville et les acteurs culturels locaux. Nous sommes fiers de travailler à faciliter le quotidien des organismes culturels, au bénéfice de l'expérience des Montréalaises et des Montréalais des quatre coins de la ville », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

De novembre à février, plusieurs séances d'information, d'accompagnement et des activités de réseautage seront offertes aux organismes pour faciliter le dépôt de projets. Le point culminant de cette initiative sera le Grand rendez-vous du développement culturel, prévu le 2 décembre, qui favorisera le partage d'expériences et le réseautage entre la Ville et les organismes culturels.

Pour tous les détails, consultez la page du programme de participation culturelle dans les quartiers.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]