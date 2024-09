La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec annoncent les travaux de reconstruction de l'aréna Martin-Lapointe

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Déterminée à fournir des infrastructures et des services de qualité à la population, la Ville de Montréal est fière d'annoncer le début des travaux de rénovation majeurs de l'aréna Martin-Lapointe, situé au cœur du quartier Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine. Ces travaux permettront notamment de mettre aux normes le système de réfrigération des glaces, mais aussi de rendre cette infrastructure écoénergétique, avec une diminution de 90 % des GES émis par l'aréna, tout en améliorant son accessibilité, au bénéfice de toute la population du secteur.

Aréna Martin-Lapointe (source : GMAD - Groupe Marchand Architecture Design inc) (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Les travaux seront réalisés dès cet automne, afin de permettre à la population de profiter des nouvelles installations à compter de l'automne 2026. Une enveloppe de 28,2 M$ est dédiée au projet, dont une subvention de 13,2 M$ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec. L'arrondissement de Lachine contribue également au projet, avec un montant de 3,35 M$.

Des installations écoénergétiques

L'ensemble des installations de cet aréna seront modernisées afin de les rendre plus écoénergétiques. Les travaux incluront une série de mesures visant l'efficacité énergétique, telles que le remplacement des équipements fonctionnant au gaz par des alternatives électriques, ainsi que la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Ces efforts devraient permettre une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) et pourraient mener à l'obtention de la certification LEED Argent.

Les appareils électromécaniques et de réfrigération seront remplacés par des modèles énergétiquement efficaces et un nouveau local technique sera construit pour héberger ces équipements. De plus, les deux entrées principales de l'aréna bénéficieront de nouvelles marquises. L'ensemble des espaces intérieurs seront aussi modernisés et mis au goût du jour.

Accessibilité améliorée

L'accessibilité universelle de l'aréna sera grandement améliorée grâce à l'ajout d'une rampe d'accès aux gradins et la mise aux normes du système d'alarme-incendie qui inclura des avertisseurs sonores et visuels. De plus, des ouvre-portes automatiques et des retenues magnétiques seront installés sur les portes d'accès principales et secondaires.

Citations

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent non seulement à dynamiser nos régions, mais aussi à renforcer le tissu social de nos communautés. Grâce aux nombreux projets déployés dans le cadre de ce programme, des gens de tout âge et de partout au Québec auront désormais à leur disposition davantage d'espaces communautaires et d'aires de jeux dynamiques pour la pratique d'activités physiques et de loisirs. Je suis heureuse de savoir que la communauté montréalaise pourra bientôt profiter d'une aréna conforme aux normes », a souligné Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

« Les infrastructures sportives jouent un rôle majeur dans la qualité de vie des jeunes et de leur famille. Nous sommes fiers d'offrir à toute la population du secteur Saint-Pierre et de Lachine un aréna moderne et plus écologique, qui aura un impact positif sur la santé et la qualité de vie. Dans tous les quartiers, notre administration accélère le pas pour livrer des infrastructures et des services à la hauteur des aspirations de la population. Investir dans nos arénas est un moyen concret de répondre aux besoins des jeunes et d'améliorer la qualité de vie de toutes les familles montréalaises », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Montréal est une ville de sport par excellence, une ville où nous voulons que les jeunes et moins jeunes puissent bouger, pour se dépasser et être en santé. C'est pourquoi nous avons à cœur d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des installations sportives et de loisir de qualité ; des installations remises aux normes et plus vertes, sur l'ensemble de notre territoire. Depuis la mise en place de son Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, il y a près de 15 ans, la Ville a réalisé les travaux requis sur 32 des 34 arénas et complexes sportifs répartis sur son territoire et nous sommes heureux d'amorcer aujourd'hui les rénovations de la 31e de ces installations », a souligné la vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

« L'aréna Martin-Lapointe a été une 2e maison pour beaucoup de Pierrois et Pierroises. C'est aussi le lieu où de grands athlètes ont appris leur sport, ce qui leur a permis de réaliser des exploits à l'international, qui contribuent à la fierté des gens de Lachine! Nous sommes heureux de la remise à neuf de l'aréna, qui permettra à d'autres générations de Pierrois et de Pierroises de s'épanouir dans le sport », a annoncé la mairesse de l'arrondissement de Lachine et responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif, Maja Vodanovic.

« Aujourd'hui est une journée très spéciale pour tous les amateurs de sports sur glace de l'arrondissement de Lachine. La décision de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec d'investir de telles sommes d'argent, afin de permettre aux jeunes garçons et aux jeunes filles du quartier Saint-Pierre de pratiquer à nouveau leur sport dans cet aréna est une nouvelle qui me touche beaucoup. Voir mon nom sur l'aréna du quartier où j'ai grandi est pour moi un honneur inestimable. Je suis très reconnaissant pour ce que le hockey a apporté à ma vie et pour ce que ce sport continue de m'apporter. J'offre pleinement mon soutien aux travaux de reconstruction et je me réjouis de savoir que les nouvelles installations bénéficieront à des milliers de jeunes sportifs de ma région. Au nom de tous les jeunes du quartier Saint-Pierre, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été impliqués dans cette décision », a mentionné Martin Lapointe, directeur du personnel des joueurs et du recrutement amateur des Canadiens de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]