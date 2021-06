La Ville de Montréal est prête à soutenir les Montréalaises et les Montréalais à l'approche du 1er juillet

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Comme à chaque année durant la période des déménagements, la Ville de Montréal s'assure d'offrir une multitude de services aux ménages vulnérables qui n'auront pu se loger au 1er juillet. Avec plus d'une quinzaine de partenaires, la Ville a mis en place une série de mesures pour répondre aux enjeux en habitation, dont de l'aide à la recherche de logements, de l'hébergement, de l'entreposage temporaire et de l'aide au déménagement. Le service du 311 est et restera la porte d'entrée principale vers laquelle la population peut se tourner.

Opération 1er juillet : en préparation depuis plusieurs mois

En 2020, la Ville de Montréal a mis sur pied un comité de travail formé de partenaires publics et communautaires, ainsi que des représentants de propriétaires et de locataires, dans l'objectif d'assurer une réponse efficace aux besoins des ménages montréalais. Le budget du Service de référence de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a également été bonifié de 1 M$ par année afin d'améliorer l'accompagnement et l'hébergement offert aux ménages vulnérables ayant perdu leur logement.

Plusieurs améliorations ont d'ailleurs été apportées grâce aux échanges du comité, pour répondre encore plus directement aux besoins des locataires, comme la possibilité pour l'OMHM de réserver à l'avance des logements pouvant bénéficier du programme de subvention au loyer, ce qui facilite et accélère le processus d'hébergement des ménages dans le besoin. Des campagnes de communication ont été mises en place dès février afin de sensibiliser les locataires sur les enjeux de disponibilité des logements abordables et sur les ressources disponibles offertes par la Ville. Les partenaires sont au cœur de l'action de ces campagnes et de l'Opération 1er juillet. La Ville sera sur le terrain avec l'ensemble des parties prenantes dans les prochaines semaines et maintiendra un dialogue constant avec ces dernières afin de développer des solutions concertées.

« Dans le contexte pandémique et de la crise du logement abordable, il est prioritaire pour notre administration de bien informer et d'accompagner les citoyennes et les citoyens à travers cette période difficile. Il est important de les sensibiliser aux difficultés liées à la recherche d'un logement et de les informer de l'aide et des ressources que nous mettons à leur disposition. Dès le mois de février, nous avons commencé la sensibilisation grâce à des campagnes publicitaires. Nous sommes également très présents sur le terrain, à l'écoute des besoins de la population, avec tous nos partenaires, depuis plusieurs mois déjà », a déclaré le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

Mettre fin aux cycles des crises du logement

Alors que la Ville est présente pour aider les ménages qui ont urgemment besoin d'aide, il faut se rappeler que des solutions structurelles et permanentes doivent être mises de l'avant afin de répondre aux enjeux de manque de logements abordables. La Ville a usé de tous ses pouvoirs pour favoriser le développement de logements sociaux et abordables, notamment en mettant en œuvre sa Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables et en adoptant son Règlement pour une métropole mixte. Plusieurs programmes d'aide à la rénovation ont aussi été déployés, qui visent particulièrement les immeubles avec des logements abordables, pour aider les propriétaires à maintenir en bon état leurs immeubles locatifs. Or, afin d'avoir des impacts durables sur le marché du logement, des investissements majeurs et récurrents sont nécessaires.

« Montréal vit actuellement une crise du logement abordable et nous travaillons à développer toujours plus d'outils pour offrir à un maximum de ménages montréalais un toit qui réponde à leurs besoins et qui respecte leur portefeuille. De concert avec nos partenaires, nous voulons nous assurer que personne ne soit laissée pour compte et que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement adéquat. Nous entendons poursuivre le développement de logements sociaux et abordables pour créer un parc immobilier pérenne et inclusif », a ajouté M. Beaudry, appuyé par le conseiller associé à l'habitation au comité exécutif, Craig Sauvé.

Un service disponible à l'année

Le service de référence de l'OMHM, avec lequel la Ville a une entente de services, est aussi disponible à l'année. Le Service offre notamment un soutien téléphonique, une aide à la recherche de logements et un accompagnement lors des visites de logements.

Le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, et le conseiller associé à l'habitation au comité exécutif, Craig Sauvé, seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur l'Opération 1er juillet.

