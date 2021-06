La Ville de Montréal donne le coup d'envoi de la première étape du projet d'occupation transitoire du site patrimonial de la Cité-des-Hospitalières

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer, en collaboration avec l'organisme à but non lucratif (OBNL) Entremise, qu'elle donne le coup d'envoi de la première étape du projet d'occupation transitoire du site patrimonial de la Cité-des-Hospitalières.

En posant ce premier jalon, la Ville inaugure un bureau de permanence ainsi qu'un hôtel à projets, rendant ainsi certaines parties du site accessibles à des projets ponctuels d'occupation de 1 à 30 jours, portés par la société civile tels que des organismes communautaires, des organismes en économie sociale, des citoyennes et citoyens ou des regroupements citoyens.

« Le projet d'urbanisme transitoire de la Cité-des-Hospitalières permettra de mettre en valeur ce site patrimonial exceptionnel et d'assurer le meilleur arrimage possible entre le lieu, son histoire et les besoins de la communauté environnante. Ce geste témoigne d'une réelle vision de la Ville, pour l'édification de communautés et de milieux de vie, en plus de paver la voie à des projets collectifs audacieux, intégrant les concepts d'innovations urbaines et de développement durable », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Ville de Montréal a fait l'acquisition de ce site avec la volonté ferme de le protéger, d'en préserver l'esprit et la richesse historique. Plusieurs valeurs qui sont chères aux Montréalaises et aux Montréalais sont mises de l'avant dans ce projet rassembleur. Je pense entre autres à la solidarité, à l'équité et à l'inclusion. Je pense aussi à la créativité et à l'innovation, qui seront au cœur de la mission de l'hôtel à projets, et qui permettront à la collectivité de s'impliquer directement », a ajouté le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, responsable du projet.

Le partenariat noué avec Entremise permettra en outre à la Ville de Montréal de bénéficier de l'expertise de cet OBNL, qui se spécialise dans la conception et l'opération de projets d'occupation transitoire. « Notre mission, c'est transformer des espaces vacants ou sous-utilisés en actifs communs pour des villes plus justes, durables et résilientes. C'est donc un immense honneur et un bonheur de nous associer à la Ville pour participer à la réalisation de ce projet tout à fait emballant de requalification d'un site majestueux bien ancré au cœur de la métropole », a souligné le directeur général et cofondateur d'Entremise, Philemon Gravel. L'équipe d'Entremise a d'ailleurs travaillé sur le déploiement des premiers projets d'urbanisme transitoire à Montréal.

La deuxième étape du projet consistera au lancement d'un appel de candidatures visant à sélectionner des locataires, à plus long terme, pour le bâtiment.

« Ce projet s'inscrit en droite ligne avec la vision stratégique Montréal 2030 pour une métropole vibrante et rayonnante et contribuera à donner encore plus d'élan au mouvement de transition écologique, en permettant de valoriser autrement des espaces vacants et ainsi assurer leur durabilité dans le temps », a conclu la mairesse Valérie Plante.

Pour plus d'information sur l'occupation transitoire à la Cité-des-Hospitalières : cdhentransition.ca

Pour plus d'information sur le site : realisonsmtl.ca/citedeshospitalieres

