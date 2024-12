La Ville de Montréal dévoile son Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale des personnes handicapées, la Ville de Montréal est heureuse de dévoiler son nouveau Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030. Il s'agit d'un jalon important pour faire de Montréal une ville accessible, où toutes et tous peuvent réaliser leurs activités quotidiennes sans obstacle.

Ce plan résulte des travaux du Chantier en accessibilité universelle (Chantier AU), qui a débuté en 2020, d'une série d'ateliers citoyens, ainsi que d'une mobilisation sans précédent de tous les services, arrondissements et bureaux de la Ville. Il propose une transformation de l'appareil municipal articulée autour d'actions concrètes, telles que :

Augmenter la proportion de personnes ayant une limitation fonctionnelle qui occupent des postes à la Ville ;

Réviser la règlementation en lien avec les cafés-terrasses et bonifier la performance en accessibilité universelle des projets de piétonnisation ;

Aménager de manière proactive des débarcadères et des places de stationnement pour personnes handicapées à proximité des lieux fréquentés ;

Intégrer des projets pilotes en accessibilité universelle dans certaines de nos maisons de la culture.

Le Plan municipal en accessibilité universelle amène également des modifications dans la structure de gouvernance de la métropole. La lutte contre le capacitisme sera désormais incluse dans le mandat du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Cette nouveauté vient répondre à la première recommandation du Chantier AU 2020-2024, soit d'avoir une gouvernance solide, décisionnelle et concertée en matière d'accessibilité au sein de la Ville.

« Aujourd'hui, on franchit une étape importante vers notre objectif de faire de Montréal une ville qui intègre l'accessibilité universelle à toutes les étapes de ses décisions et de la mise en œuvre de ses activités. Notre Plan municipal en accessibilité universelle est le fruit d'un important travail d'équipe entre l'organisation municipale, le milieu communautaire et de la recherche, ainsi que la population montréalaise. Je veux souligner cet immense esprit de collaboration et remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce dossier depuis le lancement du Chantier en 2020 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le Plan municipal en accessibilité universelle va servir de véritable levier pour continuer à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations qui émanent du Chantier 2020-2024. En présentant ce plan, nous réitérons que la Ville de Montréal fait du développement de l'accessibilité universelle une priorité. Que nous prenons des moyens concrets pour assurer que l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais puissent vivre, visiter et se déplacer dans notre ville, sans contraintes. L'accessibilité universelle, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on doit rechercher quand c'est possible. C'est un droit qui doit être reconnu, compris et appliqué », a souligné Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au sein du comité exécutif.

Pour consulter le Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030, cliquez ici.

