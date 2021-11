La Ville de Montréal dévoile son nouveau comité exécutif

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui le nouveau comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est majoritairement féminin. La première réunion de cette instance aura lieu jeudi matin, le 25 novembre.

Présidé par Dominique Ollivier, le comité exécutif fera de la transition écologique, de la relance économique et de l'abordabilité de l'habitation ses priorités. Les membres du comité exécutif devront aussi mettre en œuvre les solutions qui permettront à la Ville de relever les nombreux défis qui la concernent, dont l'inclusion, la valorisation du français, la mobilité durable, le rayonnement de notre culture, et la rénovation de nos infrastructures. Ils vont travailler chaque jour en ayant à cœur les intérêts de la population, en s'assurant de lui offrir des services de qualité et en améliorant sa qualité de vie.

« Notre comité exécutif reflète la diversité de Montréal et sera à l'écoute de l'ensemble de la population. C'est d'ailleurs sur cette base que la population montréalaise nous a accordé sa confiance. Les membres du comité exécutif ont l'occasion de brosser le visage du Montréal d'aujourd'hui et de demain. Nous avons la chance de bâtir sur les qualités qui permettent déjà à Montréal de se démarquer et d'aller encore plus loin pour propulser notre métropole, la locomotive économique et culturelle du Québec, vers de nouveaux sommets », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le comité exécutif est formé de :

Valérie Plante, mairesse, responsable des relations internationales, de la réconciliation avec les peuples autochtones, de la relance du centre-ville et du développement économique international ;

Dominique Ollivier , présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française ;

, présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française ; Benoit Dorais , vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques ;

, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques ; Ericka Alneus , responsable de la culture et du patrimoine ;

, responsable de la culture et du patrimoine ; Robert Beaudry , responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, ainsi que des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie et du parc Jean-Drapeau ;

, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, ainsi que des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie et du parc Jean-Drapeau ; Josefina Blanco , responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle ;

, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle ; Éric Alan Caldwell , président du conseil d'administration de la STM ;

, président du conseil d'administration de la STM ; Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement ;

Sophie Mauzerolle , responsable du transport et de la mobilité ;

, responsable du transport et de la mobilité ; Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle ;

Luc Rabouin , responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design ;

, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design ; Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs ;

Alain Vaillancourt , responsable de la sécurité publique ;

, responsable de la sécurité publique ; Maja Vodanovic , responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau.

Des conseillères associées participeront aussi aux travaux du comité exécutif :

Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones ;

Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs ;

Despina Sourias , conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées.

La mairesse Valérie Plante a également nommé Alex Norris à titre de leader de la majorité, qui participera aux séances du comité exécutif en tant que membre non-votant.

« Les élu.es qui siégeront, dès demain, au comité exécutif, allient expérience et renouveau. Leur connaissance fine du terrain, leur expertise, leur passion et leur ambition en font déjà un groupe doté d'une incroyable force. Les quatre prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de notre métropole. Ensemble, nous allons faire progresser et prospérer Montréal. Ensemble, nous allons bâtir, avec la population, une ville plus verte et inclusive, que nous serons fiers de léguer à nos enfants », a conclu la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591