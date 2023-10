La Ville de Montréal dévoile sa Stratégie municipale pour les personnes aînées 2023-2030

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler sa Stratégie municipale pour les personnes aînées 2023-2030, rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec ainsi qu'au programme Municipalités amies des aînés (MADA). L'élaboration de cette stratégie fut marquée par deux consultations des personnes aînées et par le travail de coconstruction de nombreux partenaires qui ont mené à la vision suivante :

« Les personnes aînées de la Ville de Montréal profitent d'un milieu de vie sain et de services essentiels abordables, accessibles et sécuritaires, qui leur permettent de vieillir dignement et sans discrimination, de s'épanouir et de continuer à contribuer fièrement à la société ».

Pour atteindre cet objectif, Montréal entend contribuer à la réalisation des engagements suivants, en collaboration avec ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires :

agir pour accroître la disponibilité de logements salubres et abordables pour les personnes aînées;

lutter contre l'insécurité alimentaire;

favoriser les collaborations entre les partenaires pour faciliter l'accès aux services en santé;

accroître la sécurité pour les personnes aînées;

aider les milieux communautaires locaux à mieux répondre aux besoins des personnes aînées;

augmenter la disponibilité des transports pour accéder aux services;

adapter les activités de sports, culture et loisirs ainsi que les infrastructures municipales;

soutenir l'inclusion sociale et valoriser la participation des personnes aînées à la vie communautaire;

accroître la participation des personnes aînées dans les instances municipales.

« Les personnes aînées ont contribué à bâtir le Québec et elles contribuent encore aujourd'hui à façonner notre métropole. Ce rôle crucial mérite qu'on leur accorde une reconnaissance dans nos vies et dans nos villes. C'est ce principe qui nous a guidés dans l'élaboration de cette nouvelle Stratégie. Notre administration agit concrètement depuis plusieurs années pour faire de Montréal une ville réellement inclusive et sécuritaire pour les personnes aînées, à travers notamment l'accès au transport collectif, les aménagements des parcs et des espaces publics ou l'approche Vision Zéro. Nous continuerons de travailler sur tous les fronts et avec l'ensemble de nos partenaires pour faire de notre métropole, une municipalité amie des personnes aînées », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les effets positifs de la démarche Municipalités amies des aînés (MADA) sont indéniables et nombreux, tant pour les administrations municipales que pour les personnes aînées elles-mêmes, et j'en suis très fière. À ce jour, 1 000 municipalités et MRC, rejoignant 93,5 % de la population québécoise, se sont engagées dans une démarche MADA, grâce à nos investissements de 20 M$. Cela fait du Québec la société la plus avancée au monde dans l'application de l'approche "amie des aînés", prônée par l'Organisation mondiale de la Santé. Je tiens à remercier la mairesse de Montréal ainsi que toute son équipe d'avoir à cœur le bien-être et l'épanouissement des personnes aînées de Montréal. Votre initiative permettra de mettre en œuvre les conditions optimisant les possibilités de vieillissement actif au Québec, en plus de permettre à nos personnes aînées de vivre dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants », a ajouté Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.

« Les personnes aînées doivent être écoutées, reconnues et nous devons leur donner les moyens pour continuer de participer pleinement à la vie collective. Avec cette stratégie, nous souhaitons atteindre des objectifs collectifs en faveur du bien-être des personnes aînées. Pour y arriver, nous devons continuer de travailler avec l'ensemble de nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, le milieu de la recherche, les organismes communautaires et les personnes aînées elles-mêmes. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux réflexions et aux échanges autour de cette vision », a souligné Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

Centrée sur les besoins prioritaires des personnes aînées, la nouvelle Stratégie municipale pour les personnes aînées 2023-2030 de la Ville de Montréal correspond aux engagements du plan stratégique Montréal 2030 et du Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 .

Pour consulter la Stratégie municipale pour les personnes aînées 2023-2030 : https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/strategie_municipale_pour_les_personnes_ainees_2023-2030.pdf

Pour télécharger les photos prises au cours de la cérémonie organisée à l'hôtel de ville dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées : https://we.tl/t-a6s4kEQIk9 .

