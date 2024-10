La Ville de Montréal dévoile sa Politique de la vie nocturne, une riche feuille de route pour dynamiser l'expérience nocturne et favoriser une cohabitation harmonieuse

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal lance aujourd'hui sa Politique de la vie nocturne, une initiative visant à enrichir l'expérience de la nuit et à mieux encadrer les activités nocturnes de la métropole, tout en favorisant une cohabitation harmonieuse avec les résidentes et les résidents. Ce projet est soutenu par un investissement de 5,5 M$ sur 3 ans.

Un investissement concret pour enrichir la vie nocturne montréalaise

La Ville s'engage à allouer 3 M$ à la mise en œuvre des actions de la Politique et 2,5 M$ pour un programme de subventions visant à visant à soutenir les salles de spectacles alternatives de moins de 3 000 places dans leurs travaux. Cet investissement soutiendra les établissements culturels et commerciaux dans leur rôle essentiel pour le développement d'une vie nocturne dynamique et responsable.

Guichet unique et concertation avec les partenaires

Afin de garantir une gestion flexible et efficace, la Ville met en place un guichet unique pour les différents acteurs de la vie nocturne, composé d'une équipe multidisciplinaire, dédiée à la vie nocturne et composée de membres du service de la culture, du service du développement économique, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des différents arrondissements principalement touchés a été mise en place au sein de la Ville de Montréal.





Une table de concertation avec les partenaires du milieu nocturne a également été créée. Co-présidée par Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Jenny Thibault, directrice générale de la SAT, ce groupe aura pour mandat de recueillir les commentaires et rétroactions des acteurs présents sur le terrain, afin d'adapter les pratiques et résoudre les situations potentiellement problématiques.

Des pôles de vitalité nocturne pour soutenir les quartiers culturels

La Politique prévoit également la création de pôles de vitalité nocturne, des territoires prioritaires où les activités culturelles et festives seront renforcées. Ces pôles pourront étendre leurs heures d'ouverture et permettre la mise en place de toute autre mesure visant à faciliter la vie nocturne et bénéficier d'un soutien pour favoriser la cohabitation de leurs activités avec les résidentes et les résidents. La Ville souhaite une mise en place des premiers pôles en mai 2025 et appelle ses partenaires à soumettre des projets.

La Politique prévoit également la création d'un statut particulier pour certains établissements culturels nocturnes. Ce statut aura notamment pour objectif de développer une approche personnalisée par rapport à la gestion du bruit pour l'établissement. Pour obtenir ce statut, les établissements devront s'engager à adopter des pratiques festives responsables, notamment en matière de gestion sonore et de sécurité.

Gestion des enjeux reliés au bruit

La Ville de Montréal a récemment haussé de 2,5 M$ l'enveloppe dédiée à son programme d'insonorisation des salles de spectacles afin qu'il soit offert à davantage de salles. Désormais, les salles de moins de 3 000 places et les lieux de diffusion culturelle qui ne sont pas reconnus comme des salles de spectacles, mais qui font partie intégrante de l'écosystème culturel et artistique montréalais, peuvent profiter du programme d'insonorisation. Il s'agit de l'un des piliers de la Politique pour concilier l'animation nocturne avec la qualité de vie des quartiers résidentiels.

Des modifications réglementaires sur le bruit sont également en préparation pour mieux encadrer le niveau sonore dans les zones résidentielles et réduire les impacts des activités de nuit tout en assurant la pérennité des salles de spectacles et autres lieux de diffusion culturelle.

Une démarche inspirée des meilleures pratiques internationales

La Politique de la vie nocturne s'appuie sur des consultations publiques et les recommandations issues de rapports et d'études. Cette démarche, qui a mobilisé de nombreux partenaires ainsi que des résidentes et des résidents de Montréal, s'inspire des meilleures pratiques à l'international pour offrir une vision équilibrée et concertée de la nuit montréalaise.

La Politique de la vie nocturne montréalaise agira à titre de feuille de route pour le développement actuel et futur de la vie nocturne, qui s'appuiera sur trois orientations principales :

Favoriser une vie nocturne dynamique et sécuritaire pour la population et les touristes, en s'appuyant sur l'entrepreneuriat, l'expérience culturelle montréalaise et l'expertise reconnue en mitigation d'enjeux sociaux, comme facteurs de cohésion sociale et de qualité de vie ; Assurer le maintien des pôles de vitalité nocturne actuels et les outiller pour favoriser la cohabitation, en ce qui a trait par exemple au bruit, à la propreté et à la sécurité ; Permettre aux acteurs culturels et commerciaux de l'économie nocturne de saisir des occasions de développement dans le respect d'une cohabitation harmonieuse des activités.

Citations

« Les milieux culturels et économiques de la nuit sont foisonnants et contribuent directement à la vitalité économique et à la fierté de la métropole. C'est pourquoi notre administration est fière d'avoir travaillé avec le milieu et testé avec succès des initiatives nocturnes, qui nous permettent aujourd'hui de présenter une stratégie globale, concertée et structurante. Nous dotons aujourd'hui Montréal d'outils concrets pour soutenir la vitalité nocturne, tout en restant à l'écoute des besoins de chaque quartier. Je suis très fière de cette politique, qui s'ajoute aux caractéristiques qui placent Montréal parmi les grandes métropoles internationales. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes et tous les acteurs mobilisés qui ont contribué à l'élaboration de cette politique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La vie nocturne est inscrite dans l'ADN de Montréal, et jamais nous n'aurons autant misé sur elle pour faire rayonner notre ville. Depuis trois ans, nous avons multiplié les projets pilotes et les actions de concertation pour remettre la vie nocturne à l'ordre du jour, et les résultats sont inspirants. Cette nouvelle Politique est bien plus qu'un cadre, c'est une invitation à chacun des acteurs du milieu à contribuer à une vision collective, à enrichir la vitalité culturelle de notre métropole, et à offrir à la population et aux visiteurs une expérience unique de la nuit montréalaise. Il reste du travail à accomplir, mais grâce à l'engagement de toutes et de tous, nous pouvons aujourd'hui présenter une stratégie qui fera battre le cœur de notre ville, de jour comme de nuit », a affirmé la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« La SAT, à l'instar de l'ensemble du milieu de la nuit de Montréal, salue le lancement de la Politique, un grand geste de la Ville pour soutenir les scènes indépendantes et underground de notre métropole. Par ses nombreuses activités, la SAT est à même de témoigner des problématiques majeures auxquelles la nuit fait face et est enthousiaste de participer activement à la réflexion collective nécessaire pour y trouver des solutions. En tant que co-présidente de la table de concertation, je m'engage à veiller à la représentativité des voix qui y seront entendues : celles des gens qui y prennent part, y assistent de loin, y travaillent, et celle des organismes qui, comme la SAT le fait depuis plus de 25 ans, la font vivre à différentes échelles », a déclaré Jenny Thibaut, co-présidente de la table de concertation sur la vie nocturne et directrice générale et artistique de la SAT.

Des actions seront rapidement mises en œuvre afin de structurer le déploiement de la Politique et de confirmer les engagements de la Ville en matière de vie nocturne.

Pour consulter la Politique de la vie nocturne montréalaise, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]