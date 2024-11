La Ville de Montréal dévoile les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal 2024

Mood swings, Frankie Barnet, Éditions McClelland & Stewart

Commentaire du jury : Ce roman est une dystopie rocambolesque pleine de dialogues savoureux. Il explore avec ironie des enjeux contemporains comme l'éco-anxiété, la culture de l'annulation et la solitude due aux réseaux sociaux. Avec un regard percutant sur notre époque, il offre une fresque satirique et audacieuse de la jeunesse anglo-montréalaise du Mile End.

Wollstonecraft, Sarah Berthiaume, Les Éditions de Ta Mère

Commentaire du jury : Dans cette version contemporaine et décalée de Frankenstein, l'autrice mélange habilement l'imaginaire gothique, le recyclage et l'intelligence artificielle. Les dialogues, alternant avec le style épistolaire de Mary Shelley, réactualisent le thème intemporel des limites de la création humaine. Cette transposition offre une expérience narrative riche et captivante.

Roman sans rien, Antoine Charbonneau-Demers, VLB Éditeur

Commentaire du jury : À la fois journal et roman, cette œuvre se joue habilement de l'écart entre les deux dans un portrait à la fois désabusé et hypersensible de la sexualité gaie, de l'égoïsme, de la jalousie et de la famille. Véritable miroir de notre société contemporaine, la violence est le fil rouge qui marque tout l'univers de ce récit empreint d'une grande vulnérabilité.

Le compte est bon, Louis-Daniel Godin, Éditions La Peuplade

Commentaire du jury : Avec cette première œuvre, l'auteur renouvelle le récit d'enfance en naviguant à travers les souvenirs de son narrateur et créant une mosaïque mémorielle marquée par l'obsession. À travers des descriptions évocatrices des banlieues montréalaises des années 1990, ce roman questionne la dette et l'héritage dans une langue vivifiante et rythmée.

Autoportrait d'une autre, Élise Turcotte, Éditions Alto

Commentaire du jury : Avec une grande liberté d'écriture, l'autrice ravive la mémoire d'une femme dont la vie ne doit pas être oubliée, à travers une enquête non résolue. L'histoire intime et familiale croise l'histoire culturelle et intellectuelle des années 1960, 1970 et 1980. C'est une exploration de soi habilement tournée vers l'autre, dans une écriture fluide et envoûtante.

« Le Grand Prix du livre de Montréal est une célébration de l'excellence littéraire et de la créativité qui caractérisent notre ville. Les oeuvres finalistes de cette année sont bien plus que des témoignages de créativité et de talent ; elles abordent des thèmes qui nous touchent et nous inspirent. Cette année encore, je suis enchantée par la richesse et la diversité des œuvres finalistes. La lecture est une fenêtre ouverte sur le monde, enrichissant nos vies et nous aidant à construire une société plus éclairée et empathique. Soutenir ces autrices et ces auteurs exceptionnels est pour moi une fierté et un engagement envers une culture inclusive et dynamique. Ensemble, célébrons ces plumes uniques qui font briller Montréal », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2024 est représentatif de différents secteurs de l'industrie du livre et des courants littéraires et intellectuels contemporains montréalais. Pour la troisième année consécutive, le jury est présidé par la poète et romancière Carole David. Les autres membres du jury sont : Daniel Grenier, Marie-Pascale Huglo, Josianne Létourneau, Luba Markovskaia et Akos Verboczy.

Une bourse de 15 000 $ sera offerte par la Ville de Montréal à l'autrice ou à l'auteur du livre gagnant pour son originalité exceptionnelle. Les quatre autres finalistes se verront remettre une bourse de 1 000 $.

Venez rencontrer les finalistes au Salon du livre de Montréal

Cette année, les Bibliothèques de Montréal présenteront une table ronde au Salon du livre de Montréal en compagnie des autrices et des auteurs finalistes au Grand Prix du livre de Montréal 2024. Cette activité sera offerte le dimanche 1er décembre, à 16 h, et sera animée par la bibliothécaire Sarrah Osama.

