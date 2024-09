La Ville de Montréal dévoile les finalistes du 20e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile les cinq œuvres finalistes du 20e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024, qui souligne l'excellence en littérature destinée aux moins de 17 ans. Le titre gagnant sera dévoilé le 24 octobre, à la bibliothèque L'Octogone.

Les œuvres finalistes sont :

Le dessin trop mignon , Roxane Brouillard (texte) et Cathon (illustrations), Éditions Fonfon ;

, (texte) et Cathon (illustrations), Éditions Fonfon ; Le manoir Hillcrest, Sandra Dussault (texte) et Martin Côté (illustrations), Éditions La courte échelle ;

(texte) et Martin Côté (illustrations), Éditions La courte échelle ; Nutshimit: un bain de forêt , Mélissa Mollen Dupuis, (texte) et Élise Gravel (illustrations), Éditions Scholastic ;

, Mélissa Mollen Dupuis, (texte) et Élise Gravel (illustrations), Éditions Scholastic ; Je t'écris de mon lit , Maude Nepveu-Villeneuve , (texte) et Agathe Bray-Bourret (illustrations), Éditions Les 400 coups ;

, , (texte) et (illustrations), Éditions Les 400 coups ; Le tiroir des bas tout seuls, Orbie (texte et illustrations), Éditions Les 400 coups.

« Le 20e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal célèbre, cette année encore, l'excellence et la créativité des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices qui font rayonner la littérature jeunesse à travers notre ville. Nous sommes fiers de féliciter les cinq œuvres finalistes, qui incarnent la richesse et la diversité de l'imaginaire destiné aux moins de 17 ans. Par ce prix, Montréal réaffirme son engagement envers la valorisation des talents locaux, tout en offrant aux jeunes lecteurs des œuvres qui les inspirent et les font grandir », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

20 ans à célébrer la littérature jeunesse montréalaise au quotidien

La Ville de Montréal est fière de célébrer les 20 ans du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal qui, à travers les 19 dernières années, a permis de mettre en lumière plus de 75 titres finalistes, couvrant divers genres, tels que la fiction, le roman et la poésie. Le Prix récompense la richesse et la diversité de la littérature jeunesse montréalaise et reconnaît l'excellence de la création montréalaise dans le secteur de l'édition pour les jeunes. Le jury est formé de cinq bibliothécaires jeunesse de la Ville de Montréal.

Toute l'année, les bibliothèques de Montréal offrent une grande variété de genres en littérature jeunesse, avec des sections dédiées entièrement aux jeunes enfants. Plusieurs activités sont aussi offertes pour amuser et éveiller les plus petits comme les plus grands : l'éveil à la musique, les matinées multisensorielles, le brico-conte, le ciné-biblio, l'heure du conte, etc. On peut les retrouver dans le calendrier des activités des bibliothèques, mis à jour tout au long de l'année. Les programmes Contact, le plaisir des livres et Livres dans la rue sont également dédiés aux jeunes enfants et à leurs familles pour encourager le goût à la lecture.

