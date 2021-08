La Ville de Montréal crée l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS)

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le déploiement d'un projet pilote pour une toute nouvelle Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) sur le territoire du PDQ 21, dans l'arrondissement Ville-Marie. Cette équipe d'intervenants sociaux de première ligne agira rapidement pour désamorcer des situations de crise et de détresse dans l'espace public, en plus d'accompagner les citoyennes et les citoyens vulnérables vers des ressources sécuritaires.

« Nous sommes très fiers d'annoncer la création de l'ÉMMIS, en partenariat avec la Société de développement social. Ce nouveau service entièrement civil, une première au Québec, vise à offrir une réponse sociale municipale, mobile et rapide qui pourra répondre à des situations de crise, de détresse ou de cohabitation touchant des personnes marginalisées ou en difficulté dans l'espace public. L'ÉMMIS fait partie d'un ensemble d'outils et d'actions nécessaires pour répondre à des situations complexes et souvent difficiles vécues par des personnes vulnérables dans l'espace public, c'est pourquoi nous continuerons de travailler sans relâche pour répondre à leurs besoins, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires et le SPVM », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Société de développement social se sent privilégiée d'avoir été choisie pour offrir son expertise au développement d'un projet aussi sensible et novateur que l'ÉMMIS. La mise en place d'une procédure d'intervention psychosociale civile au sein des services de première ligne de Montréal contribuera certainement à alléger une part du fardeau des personnes en situation de vulnérabilité ou d'itinérance. Nous avons confiance en la Ville, son service de diversité et d'inclusion sociale ainsi qu'à nos intervenants pour tester et mettre en place une procédure efficace qui répondra à leurs besoins », a expliqué le directeur général de la Société de développement social, François Raymond.

Ce projet pilote, développé pour la première fois par une municipalité québécoise, sera testé sur le territoire du centre-ville de Montréal du 1er septembre au 31 décembre 2021, en collaboration avec la Société de développement social et le SPVM. Le projet pilote permettra à la Ville de Montréal de récolter des données et d'identifier les meilleures pratiques pour pérenniser le projet à long terme. À terme, l'ambition est que l'ÉMMIS devienne un service municipal, disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur l'ensemble du territoire.

Une assistance mobile et rapide

Quatre types de services seront offerts dans le cadre du projet pilote, soit :

L'assistance mobile et rapide aux personnes;

Le référencement et l'accompagnement vers les ressources communautaires et institutionnelles;

La médiation et la résolution de conflits liés à l'occupation de l'espace public ou à son usage public;

La présence et la prévention directe dans l'espace public.

L'ÉMMIS sera disponible 15 heures par jour, soit de 9 h à minuit, 7 jours par semaine, dans le centre-ville de Montréal. Une équipe de cinq intervenants et d'un coordinateur sera embauchée et travaillera étroitement avec les policières et les policiers du PDQ 21.

