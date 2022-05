La Ville de Montréal consacre 163 000 $ à la réalisation de 4 murales de grande envergure en 2022

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW/ - La Ville de Montréal accorde 163 000 $ pour la réalisation de 4 murales de grande envergure en 2022. Les murales seront réalisées par des organismes à but non lucratif associés à un artiste muraliste ou à un collectif d'artistes qui réaliseront les œuvres sur des murs très visibles depuis le domaine public.

Mémé La Main de Projet TYXNA

Emblème de la Main, la murale de la granny, réalisée il y a près de dix ans à l'intersection de l'avenue Des Pins et du boulevard Saint-Laurent dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a su conquérir le cœur des habitants. Projet TYXNA, associé à l'organisme MURAL, conservera son personnage principal, qui sera réinterprété et rafraîchi. Pendant le festival MURAL, le collectif, qui regroupe des figures de l'art mural et numérique montréalais (Ankh one - Axe Lalime - Fuser - Dodo ose - Carlos Oliva Hsix - Romain Boz - Mtlight - Skor - Dj Horg - Haks 180 - Zek One), proposera aux passants une immersion au coeur de l'histoire de la granny et de son boulevard.

Nouvelle murale de Carlito Dalceggio

L'artiste Carlito Dalceggio mêlera les références de l'histoire de l'art occidental, le graphisme et les symboles issus de cultures variées puisés de ses rencontres à travers le monde pour réaliser une murale qui se déploiera tout le long du nouveau parc Dickie-Moore, un secteur en pleine effervescence, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Pendant la réalisation de l'œuvre, la population montréalaise sera invitée à des activités intergénérationnelles autour de l'art urbain.

Nouvelle murale de Agostino Iacurci

Sur le mur des habitations Côte-Des-Neiges de l'OMHM, à l'angle des rues Jean-Brillant et Gatineau, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le peintre italien Agostino Iacurci, reconnu pour son travail en studio et ses murales monumentales aux couleurs franches, s'inspirera d'éléments locaux, comme les histoires personnelles des résident-s, la littérature locale et les végétaux avoisinants. Un café-discussion sera proposé aux résident-es des habitations, qui comptent 75 logements offerts à des personnes âgées vivant souvent seules.

Hawe henewakame (Le grand fleuve)

SBC galerie d'art contemporain s'associe au collectif d'artistes autochtones de l'Amazonie brésilienne MAHKU - Movimiento dos Artistas Huni Kuin, pour réaliser une murale en bordure du fleuve Saint-Laurent, adjacente à la piscine Paul-Émile-Sauvageau, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'œuvre montréalaise, à l'intersection de la rue Notre-Dame Est et du parc Taillon, sera la traduction visuelle de la chanson de huni meka intitulée Hawe henewakame, qui signifie Le grand fleuve. Afin de créer un dialogue entre MAHKU et la communauté artistique autochtone du Nord, SBC invitera un artiste local à coproduire un atelier.

« La Ville de Montréal a pour objectif d'encourager l'engagement des citoyen-nes dans l'amélioration de leur milieu, d'embellir la ville et de mettre en valeur la création artistique. À cet effet, l'art mural est un médium de choix! Grâce à l'Entente de développement culturel du gouvernement du Québec, le paysage montréalais s'enrichit chaque année de plusieurs murales d'envergure, qui embellissent notre ville, tout en favorisant la participation des Montréalaises et des Montréalais via des projets de médiation porteurs », souligne Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'art public embellit nos villes et nos régions. Notre gouvernement est heureux d'appuyer ce projet formidable dans le cadre de l'entente de développement culturel avec la Ville de Montréal. Ces œuvres témoignent de la grande créativité des artistes sélectionnés et de leur immense talent. Je salue leur engagement à rendre l'art accessible aux citoyens, participant ainsi à améliorer leur qualité de vie, déclare la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

À propos du Programme d'art mural de la Ville de Montréal

Créé en 2016 à la suite d'une collaboration entre la Ville de Montréal (Service de la culture, Service de la concertation des arrondissements et l'arrondissement de Ville-Marie) et le gouvernement du Québec, le Programme d'art mural de la Ville de Montréal vise à embellir l'espace public montréalais par la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur contexte. Il comporte quatre volets, correspondant chacun à une démarche et à des critères de sélection différents. Le volet 1, financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est axé sur la qualité artistique des murales bénéficiant d'une très bonne visibilité à partir du domaine public. Il s'adresse aux organismes à but non lucratif associés à un-e artiste professionnel-le, à un-e muraliste ou à un collectif d'artistes reconnus. Les organismes ou leurs partenaires de réalisation doivent avoir un minimum de 2 ans d'expérience.

