La Ville de Montréal cède gratuitement l'ancienne station de pompage Riverside aux Forges de Montréal

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada (SIC) sont fières d'annoncer la cession de l'ancienne station de pompage Riverside aux Forges de Montréal, un organisme dédié à l'éducation et à la transmission du métier de forgeron et de sa pratique. Il s'agit du fruit d'un travail de plusieurs années et d'une collaboration exemplaire, à l'issue desquels les Forges deviennent propriétaires à part entière du bâtiment patrimonial qu'est l'ancienne station de pompage Riverside, cédé par la Ville, ainsi que de son terrain, cédé par la SIC.

En leur cédant, à coût nul, ce bâtiment d'une valeur patrimoniale exceptionnelle, la Ville permet aux Forges de Montréal de consolider ses activités et d'assurer la préservation de l'immeuble, tout en respectant le caractère patrimonial du bâtiment. Les Forges contribueront ainsi à préserver et à valoriser les riches patrimoines industriel et artistique dans ce secteur névralgique de la métropole.

Cette cession s'inscrit en cohérence avec la vision de la Ville pour le développement du secteur Bridge-Bonaventure et constitue un premier jalon pour la création du Quartier des artisans dans ce grand secteur.

Ce geste important s'ajoute aux nombreuses actions déployées par la Ville de Montréal au cours des dernières années pour soutenir les Forges de Montréal, une institution d'importance historique, culturelle et patrimoniale. Rappelons qu'en 2019, la Ville avait modifié le bail de l'organisme afin d'éviter une éviction et qu'une déclaration confirmant les Forges comme patrimoine culturel immatériel a également été adoptée.

Citations

« Je me réjouis de savoir que nous assurons enfin la présence à long terme des Forges de Montréal au 227, rue Riverside, grâce à la cession du bâtiment et du terrain qui l'accueille. Les Forges, gardiennes du métier de forgeron, représentent un trésor culturel et patrimonial. Cette réalisation, fruit d'une collaboration exemplaire avec la Société immobilière du Canada, témoigne de notre volonté politique à préserver le patrimoine artistique et industriel montréalais et d'une agilité remarquable face à des enjeux complexes. Il nous tenait à cœur de permettre à l'organisme les Forges de Montréal de consolider ses activités. La cession permettra la rénovation de l'ancienne station de pompage Riverside, en respectant le caractère patrimonial du bâtiment, et redonnera vie à ce site emblématique. Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre pour ce secteur vital de notre métropole. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Aujourd'hui, nous démontrons une fois de plus notre soutien aux Forges de Montréal qui, non seulement préserveront l'ancienne station de pompage Riverside, mais maintiendront également le patrimoine immatériel vivant par la transmission de la pratique du métier de forgeron. La consolidation des activités de cette institution, de même que la protection du bâtiment aux valeurs patrimoniales inestimables qui l'abrite, marquent un jalon essentiel dans le développement du Quartier des artisans du secteur Bridge-Bonaventure, concrétisant ainsi notre vision pour ce secteur névralgique. La préservation de ce patrimoine industriel, témoin de la révolution industrielle du 19e siècle, est une démarche essentielle. Cette importante cession constitue un geste significatif pour l'avenir de notre métropole et de son patrimoine. »

- Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La Société immobilière du Canada est fière d'avoir travaillé en collaboration avec Les Forges de Montréal et la Ville de Montréal pour finaliser la cession des terrains aux Forges. Cet événement marque le début de l'implantation de ce qui deviendra le Quartier des artisans, situé à l'intersection de deux sites stratégiques pour le redéveloppement de Montréal, que met en valeur la SIC, soit le Bassin Wellington et la Pointe-du-Moulin/Silo #5. »

- Pierre-Marc Mongeau, vice-président Immobilier (Québec) à la Société immobilière du Canada

« La cession de l'ancienne station de pompage Riverside à notre organisme marque l'issue positive de plusieurs années de travail acharné et de négociations, pour arriver à cette solution permanente, qui assurera notre présence dans l'ancienne station pour les décennies à venir. Nous sommes reconnaissants de la collaboration exemplaire entre notre organisation, la SIC et la Ville de Montréal. Être finalement propriétaires de l'ancienne station de pompage permettra la préservation et la valorisation de deux éléments importants du patrimoine montréalais, soit un bâtiment-machine centenaire de grand intérêt et le savoir-faire de la forge traditionnelle, une première au pays. Cette cession constitue également la clé de voûte pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation de notre projet tant convoité, l'Espace patrimoine de la forge traditionnelle, qui verra le jour dans le Quartier des artisans. »

- Mathieu Collette, forgeron-fondateur des Forges de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]