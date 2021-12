La Ville de Montréal annonce un soutien financier de 975 000 $ à Jeunesse au Soleil pour venir en aide aux familles et aux personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Fermement engagée à soutenir Jeunesse au Soleil dans sa mission de venir en aide aux familles et aux personnes en situation de pauvreté, la Ville de Montréal annonce un financement de 975 000 $ qui contribuera à soutenir le bon déroulement des activités de l'organisme pour les trois prochaines années.

« Avec ce soutien financier exceptionnel, nous réaffirmons notre volonté de continuer à travailler aux côtés de notre allié de longue date pour combattre la pauvreté. Depuis plus de 65 ans, l'organisme Jeunesse au Soleil offre des services essentiels de première ligne à des Montréalaises et des Montréalais dans le besoin. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de ses services à un moment ou à un autre. La pandémie a démontré l'importance d'avoir un réseau d'organismes communautaires fort, capable de rejoindre et de soutenir les personnes en situation de précarité. Jeunesse au Soleil, comme tant d'organismes communautaires, contribue à bâtir un Montréal plus juste et plus équitable », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Depuis 1967, la Ville de Montréal soutient Jeunesse au Soleil de plusieurs façons. Aujourd'hui, au nom de nos utilisateurs, nous tenons à la remercier du fond du cœur pour cette contribution significative. Elle nous permettra de poursuivre notre mission de soulager la pauvreté et de prévenir l'exclusion. Ce financement, étalé sur trois ans, nous assure une stabilité dans nos prochaines actions », a souligné Johanne Saltarelli, directrice générale de Jeunesse au Soleil.

« Le partenariat entre Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal a été conclu par une poignée de main avec le maire Jean Drapeau dans les années 1960. Jamais, dans mes rêves les plus fous, n'ai-je imaginé que ce partenariat se traduirait par une contribution aussi importante. Je suis immensément fier et reconnaissant de voir notre héritage se poursuivre encore aujourd'hui au profit de toutes les Montréalaises et tous les Montréalais dans le besoin », a confié Sid Stevens, cofondateur de Jeunesse au Soleil.

La Ville poursuit ainsi ses efforts pour soutenir les personnes les plus vulnérables dans la métropole. Jeunesse au soleil est un partenaire de premier plan en matière d'interventions de solidarité auprès des populations démunies. Les services offerts par l'organisme couvrent un large éventail de besoins, et ce, tant pour la communauté francophone qu'anglophone. L'organisme s'implique en mettant notamment en place des projets de sports, de loisirs, d'entraide et de lutte contre la pauvreté, en plus de participer au programme de personnes disparues ainsi qu'aux mesures d'urgence.

Cette contribution financière de la Ville, qui couvrira les années 2022 à 2024, permettra également de favoriser la transition de Jeunesse au Soleil vers ses nouveaux locaux. L'organisme a récemment fait l'acquisition d'un édifice situé sur le boulevard Saint-Laurent. Considérant les importants travaux de rénovations et d'aménagements prévus pour y accueillir l'ensemble des activités de l'organisme, le déménagement dans ce nouvel emplacement est prévu en 2024.

