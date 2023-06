La Ville de Montréal annonce un soutien financier de 10 M$ pour la protection et le développement de 3 projets d'ateliers d'artistes

MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse de soutenir des artistes montréalais en accordant un soutien financier de 10 M$ pour la protection et le développement de 3 projets d'ateliers d'artistes. Ces projets seront rendus possibles grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui permet des travaux de rénovation, d'agrandissement ou de construction dans des immeubles qui accueillent des ateliers d'artistes en arts visuels et en métiers d'art.

Cette subvention permettra aux artistes concernés de pérenniser leurs locaux de création, de maintenir l'abordabilité des loyers et participera à dynamiser les quartiers montréalais, tout en conservant leur mixité.

« Notre administration reconnaît l'apport exceptionnel des artistes à la vitalité de notre ville, à la qualité de vie de nos quartiers et à l'attractivité de Montréal. La subvention de 10 M$ que nous accordons aujourd'hui, grâce à l'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec, permettra de répondre directement aux besoins exprimés par le milieu artistique, dans un contexte où les espaces abordables dans les quartiers centraux se font de plus en plus rares. Nous tenons à offrir à nos artistes, qui font rayonner notre métropole aux quatre coins du globe, des ateliers de qualité, qui soient abordables à long terme. Ces ateliers contribuent à conserver une mixité dans nos quartiers. Nous le savons, là où la culture est vivante, le développement économique et social est stimulé », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'appui de notre gouvernement permet à la Ville de Montréal de se doter d'un programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Nous reconnaissons l'importance de doter les artistes et les artisans en art visuel d'ateliers de travail sécuritaires au cœur de la métropole, comportant les équipements spécialisés requis, et dont les modèles d'affaires en assureront la pérennité. Je me réjouis que plusieurs talents puissent ainsi créer dans des conditions favorables, car cela contribue à l'essor d'une culture toujours plus forte et plus dynamique pour le Québec », a affirmé Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et minis

Les ateliers d'artistes soutenus en 2023 sont :

LESPACEMAKER - 2 875, rue Hochelaga, Montréal

Nombre d'artistes visés : jusqu'à 200 artistes

LESPACEMAKER est un atelier communautaire situé dans le quartier Centre-Sud. Il vise à offrir un espace collaboratif de création, d'apprentissage, d'exploration, d'exposition et de partage du savoir en mettant à disposition des outils spécialisés, des espaces de travail et qui réunit des expertises variées. L'atelier promeut la démocratisation du savoir technique au sein d'un environnement inclusif.

Les membres bénéficient d'ateliers partagés et de formations : travail du bois, du métal, sérigraphie, couture, céramique, électronique, impression 3D et mécanique vélo.

Montant de la contribution financière : 5 021 931 M$

Les Ateliers Belleville - 545, rue Legendre Ouest, Montréal

Nombre d'artistes visés : jusqu'à 200

Au terme des travaux, les Ateliers Belleville déploieront une offre unique à Montréal avec un accès à des ateliers de fabrication bien équipés et regroupés en un seul endroit pour le travail du bois, de finition, du métal, de la céramique, du textile, ainsi qu'une offre en outils de fabrication numérique, tels que les imprimantes 3D, les découpeuses lasers et les toupies à commande numérique.

Montant de la contribution financière : 4 799 203 $

Ateliers Angus - 2 600, rue William-Tremblay, Montréal

Nombre d'artistes visés : 15 à 30 artistes

Né d'un partenariat établi entre la Société de développement Angus et le Conseil des métiers d'art du Québec, le projet des Ateliers Angus se veut une réponse innovante aux besoins des artistes en métier d'art à Montréal. L'organisme a fait une demande de majoration de la contribution initiale prévue, devant la hausse des coûts de construction.

Montant de la majoration financière : 294 393 $

Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes offre des subventions pour soutenir le développement d'espaces de création abordables. Il comporte trois volets complémentaires et indépendants. L'aide financière vise à soutenir des projets qui répondent aux besoins des artistes professionnels en arts visuels ou des artisans en métiers d'art. Pour en savoir plus, cliquez ici!

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]