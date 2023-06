La Ville de Montréal annonce un soutien financier à l'organisme autochtone sans but lucratif Mikana pour la réalisation d'une murale

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est très heureuse d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 66 900 $ à l'organisme autochtone sans but lucratif Mikana, en partenariat avec l'organisme MU, pour la réalisation d'une murale sous le thème des « deux esprits ». Réalisée au courant de l'été, en vue d'une inauguration à l'automne 2023, la murale sera située au 20, rue Ontario Est, au centre-ville de Montréal.

« La Ville de Montréal est très fière de soutenir ce projet de murale, c'est une action concrète pour favoriser la pleine participation des peuples autochtones dans le paysage culturel montréalais. Pour favoriser le dialogue, des activités de médiation et de mobilisation citoyenne seront organisées », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Pour notre administration, la culture est une des clés du chemin de la réconciliation. Nous cherchons constamment à encourager la diffusion et la mise en valeur de projets d'artistes autochtones et de pratiques culturelles autochtones. Le projet de murale sous le thème des deux esprits de Mikana vient exactement répondre à cet objectif et j'ai très hâte de voir le résultat. Notre administration est fermement engagée à améliorer l'accès à la culture et le rapprochement avec les communautés autochtones. Le geste posé aujourd'hui en est un bon exemple », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse, à la réconciliation avec les peuples autochtones et aux affaires internationales.

« Mikana est reconnaissant envers la Ville de Montréal pour son soutien financier, qui nous permettra de réaliser cette murale sur les réalités des personnes aux deux esprits. En collaboration avec MU, nous sommes déterminés à créer un espace visuel inspirant qui célébrera et mettra en lumière cette thématique méconnue. Nous espérons qu'elle encouragera le dialogue ouvert et constructif sur les réalités des personnes aux deux esprits et qu'elle sensibilisera le public aux richesses culturelles des Premiers Peuples », a déclaré Widia Larivière, directrice fondatrice de Mikana.

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la réalisation de cette murale par l'intermédiaire de l'Entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montréal. C'est une grande fierté pour moi de voir se concrétiser de tels projets qui favorisent le rapprochement entre les cultures en faisant briller le talent des artistes autochtones. Je félicite l'organisme Mikana pour son engagement et son dynamisme dans la valorisation des cultures autochtones », a affirmé le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

À propos de Mikana

Fondé en 2015, Mikana, qui signifie « chemin » en langue Anishinabe, est un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. La mise sur pied de Mikana résulte d'une réflexion sur la volonté d'agir concrètement contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones et contribue à briser les barrières entre le monde autochtone et le monde allochtone.

À propos de l'Entente sur le développement culturel

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

