La Ville de Montréal annonce un soutien financier à l'Académie Asylum pour soutenir le développement de l'industrie du jeu vidéo indépendant

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique, annonce un soutien financier de la Ville de Montréal à l'Académie Asylum (Indie Asylum) afin d'aménager et d'équiper un espace pour l'industrie du jeu vidéo indépendant. L'annonce a été faite lors de la visite des bureaux de l'organisme, situés au cœur du Mile End.

L'Académie Asylum est un organisme à but non lucratif qui agit comme écosystème et pôle d'entreprises de développement de jeux vidéo, s'adressant aux studios indépendants. L'organisme rassemble, soutient et accompagne les entrepreneurs dans leur développement et leur processus de création. Sa vision s'oriente vers une création qui peut conduire à la production de jeux vidéo reconnus mondialement pour leur innovation sociale et technologique.

« L'expertise montréalaise du jeu vidéo est réputée partout à travers le monde et notre administration souhaite encourager ce secteur phare de notre économie locale. Aujourd'hui, grâce à ce soutien additionnel, nous réitérons notre volonté de préserver ce leadership. En soutenant ce hub collaboratif, nous encourageons la rétention de talent, la réputation de Montréal comme ville créative et plaque tournante technologique sur la scène internationale, ainsi que la richesse collective du Québec », a déclaré Luc Rabouin.

L'Académie est en activité depuis 2017 et regroupe actuellement 16 studios membres. L'organisme prévoit regrouper 25 studios membres d'ici 2027, comptant quelque 500 employés et employées. La contribution de la Ville permettra d'assurer le maintien et l'enrichissement de ses activités de soutien à l'entrepreneuriat et d'aménager les espaces de travail, d'apprentissage et de services requis pour accueillir et accompagner les studios membres, tout au long de leur développement et de leur croissance.

Le soutien financier octroyé à l'Académie Asylum est de 900 000 $ pour les années 2024 à 2027, en provenance de l'entente Réflexe, conclue avec le gouvernement du Québec. La contribution de la Ville concerne plus spécifiquement les améliorations locatives requises pour le déploiement du projet, ce qui comprend l'acquisition et l'installation d'équipements technologiques de pointe et l'aménagement des salles et des espaces dédiés, qui permettront à l'Académie d'accueillir le nombre d'entreprises visé et d'y réaliser ses actions de soutien aux entrepreneurs, qui recevront un accompagnement sur mesure dans le cadre de leur projet d'affaires et du développement créatif de leurs produits.

« Les entrepreneuses et les entrepreneurs indépendants offrent des produits très compétitifs et innovants et il faut les soutenir dans leur processus de création d'entreprise et de croissance. Nous avons de quoi être fiers de ce partenariat et des projets qui vont émerger de ce hub collaboratif. Ce sont des projets comme celui-ci qui permettent aux plus petits studios et aux jeunes pousses de rêver grand! Savoir attirer, former et retenir les meilleurs talents; avoir des sièges sociaux forts à Montréal; stimuler la création de contenus de propriété intellectuelle québécoise et générer des retombées économiques liées à leur commercialisation et exportation, ce sont tous des éléments clés qui permettent à Montréal de rayonner ici et sur tous les écrans du monde », a soutenu le président du comité exécutif de Montréal, Luc Rabouin.

« Depuis sa création, l'Asylum a de grandes ambitions et souhaite réaliser des projets structurants, porteurs de sens non seulement pour l'industrie du jeu vidéo québécois, mais aussi pour le développement de Montréal comme métropole économique, culturelle et sociale. En plus de l'espace physique, l'Asylum est aussi un écosystème dynamique de développement de jeux vidéo, d'innovation technologique et d'expression artistique qui profitera à la ville à long terme. Cet écosystème, unique au monde, permettra la création d'emplois de haute qualité et démocratisera un nouveau modèle économique, basé sur la collaboration et la solidarité comme vecteurs de développement de studios indépendants. L'aide de la Ville va nous donner les moyens de nos ambitions. Nous voulons permettre à des petits studios de rêver grand », a déclaré Pascal Nataf, président du conseil d'administration et président d'Affordance Studio, Indie Asylum.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]