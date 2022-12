La Ville de Montréal annonce les neuf projets retenus pour l'appel à projets Montréal culturelle, verte et résiliente

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est fière d'annoncer les neuf projets retenus pour la première édition de l'appel à projets Montréal culturelle verte et résiliente , qui dispose d'une enveloppe de 145 000 $ en soutien financier et de 10 000 $ en documentation afin de dresser un portrait des initiatives et des retombées dans les communautés.

Rappelons que cet appel à projets vise à mobiliser les organismes, les artistes et la population afin de favoriser la résilience des communautés dans un contexte d'urgence environnementale. Les initiatives artistiques axées sur la médiation culturelle donneront ainsi la parole aux artistes et à la population montréalaise, qui pourront se prononcer sur l'avenir de leur ville, à la lumière des défis participatifs et démocratiques nécessaires pour assurer la transition écologique. Avec cet appel à projets, Montréal agit sur plusieurs fronts pour rendre la culture accessible à toutes et à tous.

Les projets recommandés ciblent spécifiquement les populations éloignées de l'offre culturelle. Ils démontrent également un très grand potentiel d'impact sur les populations ciblées grâce à la qualité des apprentissages et des échanges culturels proposés, la concordance du projet avec l'objectif de l'appel et la pertinence du sujet traité en lien avec la résilience ou la transition écologique. Pour réaliser les 9 projets recommandés, les organismes et arrondissements collaboreront avec plus de 30 partenaires.

Projets retenus

Sources : La musique inspirée de la vie des oiseaux du fleuve St-Laurent , réalisé par Innovations en concert Centre-Sud Club de Réparation, réalisé par Merlin Heintzman Hope Bio/diversité, réalisé par Natacha Clitandre Sous nos ailes, réalisé par RiverJune ( Julia DERDOUR et son équipe ) Transition-Maison, réalisé par CIRCA art actuel CABO, réalisé par ATSA Toile de fond pour un monde résilient, réalisé par Mains Utiles, organisme communautaire Chez nous, réalisé par l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal Terroir d'accueil, réalisé par l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord

Citations

« En cette première année de l'appel à projets, nous sommes très fiers des 9 projets retenus qui touchent plusieurs disciplines et couvrent des enjeux bien actuels. La culture est un moteur d'inclusion, d'éducation et de prévention et grâce à ces programmes, nous agissons dans tous les quartiers de Montréal », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir, grâce à l'entente de développement culturel avec la Ville de Montréal, ces projets structurants et innovants. Cet appui significatif atteste de notre engagement à favoriser le déploiement d'une culture dynamique, participative, accessible et soucieuse des enjeux environnementaux », a affirmé le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

Pour en savoir plus sur les neuf projets retenus, visitez la page web montreal.ca .

