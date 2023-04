La Ville de Montréal annonce le lancement du deuxième appel de projets Montréal culturelle, verte et résiliente

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en partenariat avec le gouvernement du Québec, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, est fière d'annoncer le lancement du deuxième appel de projets Montréal culturelle, verte et résiliente .

Cet appel de projets vise à mobiliser les organismes, les artistes et la population pour favoriser la résilience des communautés dans un contexte d'urgence environnementale. Les initiatives artistiques axées sur la médiation culturelle donneront ainsi la parole aux artistes et à la population montréalaise sur l'avenir de leur ville, à la lumière des défis participatifs et démocratiques nécessaires pour assurer la transition écologique.

L'appel de projets comprend deux volets, un volet pour les organismes culturels ou les artistes, et un volet pour les projets d'arrondissements en partenariat avec des organismes ou des artistes. Les projets peuvent être déposés jusqu'au 29 septembre 2023 et seront déployés en 2024.

Citations

« Ce second appel de projets s'inscrit dans la Vision 2030 de la Ville puisqu'il contribue à accélérer la transition écologique tout en mobilisant le milieu culturel. En plus de favoriser la participation citoyenne, la médiation culturelle est un outil privilégié pour travailler avec les communautés et les sensibiliser à ces enjeux par le biais du contact avec les artistes, leurs démarches et leurs œuvres », a affirmé la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« Le gouvernement du Québec est d'avis que le développement culturel doit être tributaire du développement durable et que la culture doit concourir à la promotion d'actions écoresponsables. L'appel de projets Montréal culturelle, verte et résiliente, financé en partenariat par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en vertu de leur l'entente sur le développement culturel, témoigne de notre engagement à promouvoir une culture accessible, inclusive et durable », a déclaré le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

Les projets retenus lors du premier appel sont en cours de déploiement pour l'année 2023. Pour en savoir plus, visitez le site web montreal.ca.

