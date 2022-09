La Ville de Montréal annonce la résiliation de son contrat avec l'entreprise Ricova pour la gestion des matières recyclables au centre de tri de Lachine

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté ce matin une résolution qui résilie le contrat exécuté par l'entreprise Services Ricova inc. portant sur la gestion des matières recyclables au centre de tri de Lachine et amorce une transition des opérations vers l'entreprise Société VIA. Cette résiliation sera effective au plus tard le 14 novembre prochain, ou avant, à une date qui sera déterminée par le Directeur de l'environnement, dans le meilleur intérêt de la Ville.

« Les Montréalaises et les Montréalais participent en grand nombre à détourner des matières des lieux d'enfouissement et ont à cœur la protection de l'environnement, tout comme notre administration. Nous savons que des matières s'accumulent depuis quelques semaines au centre de tri de Lachine. Face au risque sérieux et imminent d'un arrêt des activités du centre de tri, la Ville a agi rapidement pour dénouer la situation. Les discussions sont actuellement en cours avec Ricova sur les modalités de la transition des opérations et l'entreprise offre sa collaboration dans la démarche. La collecte du recyclage est un service essentiel et tout est mis en œuvre pour assurer la continuité des opérations à Lachine », a déclaré Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

La résiliation de contrat vise spécifiquement les opérations de Services Ricova inc. au centre de tri des matières recyclables à Lachine (propriété de la Ville de Montréal). Une transition des opérations vers l'entreprise Société VIA s'amorce donc pour la gestion des opérations de tri et de valorisation des matières recyclables à ce centre de tri. La Société VIA est un organisme sans but lucratif d'économie sociale et d'intégration. Elle favorise l'embauche de personnes ayant des limitations fonctionnelles. La Société VIA possède une importante expertise dans l'opération de centres de tri puisqu'elle opère plusieurs centres de tri au Québec.

« C'est un grand sentiment de fierté qui nous habite aujourd'hui. En plus d'assurer la continuité des opérations du centre de tri de Lachine, Société VIA participera à la création de nouveaux emplois adaptés dans la région de Montréal. Pour nous, deux priorités demeurent : celles de faire vivre notre mission sociale, tout en assurant un tri des matières recyclables optimal et performant », a souligné Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA.

« Une importante page se tourne aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous afin de poursuivre le virage entamé vers le zéro déchet d'ici 2030, notamment en effectuant les bons gestes de tri. Nous avons posé des gestes ambitieux ces dernières années, avec l'objectif de faire de Montréal la ville la plus verte en Amérique du Nord et nous continuerons à le faire. Tout le monde doit pousser dans la même direction », a ajouté Marie-Andrée Mauger.

La Ville rappelle la nécessité de réduire les quantités de matières résiduelles générées au maximum, en :

priorisant les achats en vrac ou en évitant l'achat d'items suremballés;

utilisant des sacs réutilisables : rappelons à ce sujet que la distribution de sacs d'emplettes de plastique dans les commerces de détail sera interdite à Montréal à partir du 27 septembre;

apposant un autocollant pour refuser les circulaires en attendant l'entrée en vigueur de l'option d'adhésion volontaire en mai 2023, l'autocollant est disponible dans les bureaux d'accès Montréal;

réutilisant le papiers (sacs, journaux, etc.) pour la disposition des matières compostables;

retournant les contenants consignés dans les lieux de retour habituels.

Rappelons que la Ville de Montréal a entamé une grande réforme de sa gestion des matières résiduelles avec l'adoption du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de l'agglomération de Montréal 2020-2025, qui constitue la feuille de route vers le zéro déchet d'ici 2030, avec une liste de gestes concrets pour y arriver. Cet engagement ambitieux s'inscrit en toute cohérence avec la vision du C40 Cities Climate Leadership Group et la déclaration Advancing Towards Zero Waste, dont Montréal est signataire.

À propos de Société VIA

Depuis maintenant 45 ans, l'OBNL se spécialise dans le tri et la valorisation des matières recyclables. Sa mission première est de créer, dans un cadre d'intégration et d'adaptation, des emplois adaptés pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Son expertise lui permet, entre autres, d'approvisionner les entreprises québécoises en matières premières. Pour plus d'information : societevia.com .

