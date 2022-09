La Ville de Montréal annonce la nomination de Philippe Krivicky à titre de directeur général adjoint économie et rayonnement de la métropole

MONTRÉAL, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination de Philippe Krivicky à titre de directeur général adjoint économie et rayonnement de la métropole. Ce nouveau poste de direction a été créé afin de soutenir la vitalité économique et commerciale de Montréal et d'accélérer la création de logements abordables dans la métropole. Il résulte de la volonté de la Ville de s'adapter afin de répondre plus efficacement aux enjeux prioritaires qui ont été identifiés depuis la pandémie, soit la sécurité publique, chapeautée par le directeur général adjoint Martin Prud'homme, ainsi que le développement économique et immobilier, deux volets que dirige désormais Philippe Krivicky.

À titre de directeur général adjoint économie et rayonnement de la métropole, Philippe Krivicky sera responsable du Service du développement économique, du Service de l'approvisionnement, du Service de l'évaluation foncière, du Bureau des relations internationales ainsi que de la nouvelle équipe dédiée à la stratégie immobilière. Concrètement, Philippe Krivicky aura notamment le mandat d'accélérer la construction de 60 000 logements abordables à Montréal, en développant de nouveaux modèles d'affaires et en nouant des partenariats avec le secteur privé. Le nouveau directeur général adjoint devra aussi assurer le suivi du Plan d'action issu de l'entente Réflexe Montréal, doté d'une enveloppe de 150 M$, en plus de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie centre-ville. La nouvelle direction générale adjointe économie et rayonnement de la métropole aura tout en main pour assurer le positionnement de Montréal sur l'échiquier économique québécois, canadien et international.

« Le développement économique, commercial et immobilier à Montréal sont au cœur des préoccupations de notre administration. Nous avons toujours investi des sommes et des efforts importants afin de soutenir ces écosystèmes qui contribuent directement à la vitalité et à l'attractivité de la métropole. Nous saluons l'arrivée de Philippe Krivicky à la direction générale adjointe économie et rayonnement de la métropole. Nous sommes confiants que son expertise et sa connaissance du milieu du développement économique et commercial et du domaine de l'immobilier permettront à la Ville de Montréal de nouer de nouveaux partenariats, de faire rayonner la métropole et de renforcer la position de Montréal en tant que locomotive économique du Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Au cours des dix dernières années, Philippe Krivicky a occupé des postes de direction au sein de COGIR Immobilier. Il occupait, depuis 2020, le poste de président, division développement immobilier et construction. Au cours de ses mandats, COGIR a développé plusieurs projets d'importance, dont Humaniti, un projet mixte qui a permis de développer des unités d'habitation en plein cœur du centre-ville et d'y offrir de nouveaux services de proximité, dont une épicerie. L'équipe dont faisait partie M. Krivicky a également pris part au tout premier projet de Reinventing Cities, piloté par le réseau de villes C40, qui verra naître, dans le Sud-Ouest, un complexe immobilier écoresponsable, en phase avec la transition écologique de Montréal. Cette équipe participe aussi au projet ODEA, qui se déploie au centre-ville en partenariat avec la nation crie.

Avant de rejoindre COGIR Immobilier, M. Krivicky a œuvré 6 ans chez RONA, notamment en tant que vice-président du marché de détail, stratégies émergentes. Cette expérience lui permettra de soutenir concrètement la vitalité des artères commerciales de la métropole et le développement des Sociétés de développement commercial de Montréal. Il a aussi occupé le poste de directeur général de la Coupe du monde U20 de la FIFA, qui s'est tenue à Montréal en 2007.

« À la tête de la nouvelle direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole, Philippe Krivicky aura comme priorité de soutenir la vitalité économique de Montréal, notamment par la création de nouveaux partenariats. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes stratégiques qui l'ont mené à bâtir une expertise significative dans les domaines de l'immobilier et du commerce de détail, ce qui contribuera à la qualité de notre équipe de direction », a souligné le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne.

« L'apport de Philippe Krivicky permettra notamment d'assurer le succès de la cellule facilitatrice, qui doit améliorer la collaboration entre l'ensemble des acteurs de l'immobilier, accélérer le développement de notre métropole et y faciliter la construction de logements. Notre administration s'est fixée des cibles ambitieuses en matière de construction de logements abordables, qui sont essentiels au maintien du caractère abordable de Montréal. Nous sommes enthousiastes de pouvoir compter sur la contribution de M. Krivicky à cet important chantier », a ajouté le responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« En tant que Montréalais, je suis fier de mettre mes compétences et mon expertise au profit du développement de notre métropole. L'écosystème économique montréalais est bien vivant et j'ai confiance de pouvoir y participer activement. J'ai hâte de mettre à contribution mes connaissances stratégiques du milieu immobilier et commercial pour le projet collectif que représente l'abordabilité et le développement économique de Montréal », a confié le nouveau directeur général adjoint économie et rayonnement de la métropole, Philippe Krivicky.

Philippe Krivicky entrera en poste le 3 octobre 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591