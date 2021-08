La Ville de Montréal annonce la dernière phase de l'aménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer aujourd'hui un important jalon dans la réalisation des travaux d'aménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin, soit la troisième et dernière phase du projet. Les citoyens et citoyennes, ainsi que les touristes et visiteurs, pourront enfin bénéficier d'un concept unique d'aménagement qui permettra de renforcer le caractère distinctif du Pôle olympique qui est une destination incontournable de notre métropole. Au départ, cette avenue avait été construite pour les Jeux olympiques de 1976. Maintenant, elle sera complètement transformée pour répondre aux besoins du 21e siècle : une avenue plus verte, plus sécuritaire et plus conviviale.

C'est grâce à une étroite collaboration entre la Ville de Montréal, la STM et la direction du Parc olympique qu'un projet d'envergure à la hauteur des attentes de la population sera livré dans les meilleurs délais. Au final, le réaménagement permettra l'élargissement des trottoirs, des aménagements cyclables protégés pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route, l'ajout de 120 d'arbres en bordure de rue sur tout le tronçon et l'intégration de deux carrefours giratoires. À terme, de nouveaux commerces pourront également s'installer dans les aménagements qui auront été prévus à cet effet. C'est en 2023 que l'avenue Pierre-De Coubertin dévoilera son nouveau visage aux Montréalaises et Montréalais, et aujourd'hui, nous entamons le dernier droit vers ce moment tant attendu.

Citations

« Nous franchissons la dernière étape vers la concrétisation de ce projet unique, dont le début des travaux remonte à 2019. Une plus grande place est donnée au verdissement, aux piétons et aux cyclistes avec notamment la sécurisation de 15 intersections, l'ajout et d'une piste cyclable protégée à mi-niveau de 1,7 km. Pour minimiser les impacts des travaux sur les citoyens, nous avons intégré ce projet à ceux de la STM et du Parc olympique. En 2023, les Montréalaises et Montréalais pourront profiter d'une magnifique avenue bordée de deux stations de métro réaménagées et de nouveaux lieux publics vers le Stade olympique et l'Espace pour la vie », a déclaré le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, conseiller du district d'Hochelaga, Éric Alan Caldwell.

« Ces nouvelles infrastructures contribueront à assurer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons et permettront d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes qui vivent à proximité. Nous avons aussi profité des travaux pour mettre à niveau certaines infrastructures souterraines qui doivent être progressivement remplacées. Notre belle collaboration avec la STM nous a permis d'intégrer notre chantier avec celui de la STM ce qui a diminué les délais de construction », a ajouté le vice-président du comité exécutif et responsable des infrastructures, de l'eau et de la Commission des services électriques de Montréal, Sylvain Ouellet.

« C'est un projet majeur qui va contribuer au développement de l'arrondissement. Un projet qui se déploiera sous le signe de la relance économique et de la transition écologique pour une métropole durable, inclusive et inspirante. Ce nouvel aménagement, qui témoigne bien de la vision que nous avons pour notre ville, permettra d'améliorer autant le confort que la sécurité des usagers de la route. Cette troisième phase des travaux est donc le dernier jalon vers la concrétisation du réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin, que nous avons tous très hâte d'inaugurer en 2023 », a ajouté le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

« D'autres projets de la STM s'ajoutent à celui de l'avenue de Pierre-De Coubertin afin de favoriser l'essor économique et touristique de l'Est de Montréal. Nous sommes donc très heureux de participer au développement du secteur, notamment en offrant une meilleure accessibilité grâce aux stations de métro qui s'y trouvent et qui seront réaménagées avec l'installation d'ascenseurs, mais également grâce à la mise en service, à compter de la fin de l'année 2022, du SRB Pie-IX qui effectuera, à terme, jusqu'à 70 000 déplacements par jour », a déclaré le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnobb.

« Le grand projet de réaménagement et d'embellissement de l'avenue Pierre-De Coubertin est tout simplement fantastique. Il s'inscrit dans une séquence d'investissements de la Ville de Montréal pour, entre autres, mieux desservir les centaines de milliers de visiteurs du Pôle olympique. L'offre de transport collectif sera accrue et le réaménagement pour les piétons et cyclistes sera plus convivial et plus sécuritaire pour tous les usagers, y compris les automobilistes. La RIO saisit cette opportunité et réaménagera les abords des stations Viau et Pie-IX à la suite des travaux de la Ville et de la STM. Notre objectif est d'offrir à nos visiteurs, nos locataires et surtout nos voisins riverains de nouvelles zones vertes de détente et de services au cours des prochaines années. Les travaux consistent principalement à réaménager et verdir l'entrée aux abords de la station Viau, tel que cela a été présenté lors d'une soirée d'information publique en novembre 2019, d'ouvrir l'Esplanade aux abords de la station Pie-IX et finalement transformer les locaux administratifs en espaces locatifs pour des commerces ou des services de proximité. Cela fait partie de notre mission de grand parc urbain en lien avec le parc Maisonneuve et toutes les institutions muséales, sportives et de divertissement de ce quadrilatère unique à la métropole », a déclaré le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque.

Pour plus d'information sur les travaux de réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin : cliquez ici

Pour plus de détails sur la séance d'information en ligne, du 28 juillet dernier, sur le projet de réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin dernier : cliquez ici

Pour la fiche technique du projet de la phase 3 de réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin : cliquez ici

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations médias, Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]éal.ca