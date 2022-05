La Ville de Montréal annonce l'embauche de Martin Prud'homme comme directeur général adjoint - sécurité urbaine et conformité

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'embauche de Martin Prud'homme à la tête de la nouvelle direction générale adjointe (DGA) - sécurité urbaine et conformité. Dans le cadre de ses fonctions, M. Prud'homme sera responsable de coordonner, de superviser et de contrôler les activités et les ressources nécessaires au fonctionnement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service des affaires juridiques et du Service du greffe de la Ville de Montréal.

« La sécurité urbaine est une priorité de tous les instants pour notre administration. La création du poste de directeur général adjoint (DGA) - sécurité urbaine et conformité s'inscrit directement dans notre démarche de créer un modèle montréalais de sécurité publique, collé sur la réalité du terrain. C'est un poste stratégique qui renforcera notre compréhension globale des enjeux de sécurité urbaine. M. Prud'homme s'est distingué au cours du processus de sélection par sa grande feuille de route en tant que gestionnaire, sa compréhension de la réalité montréalaise et son expérience terrain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À la tête de la nouvelle direction générale adjointe - sécurité urbaine et conformité, Martin Prud'homme aura comme priorité d'intervenir sur la sécurité de façon transversale, en tenant compte de l'importance de la prévention de la violence et de la réalité du SPVM et du service de sécurité incendie, notamment. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes stratégiques qui l'ont mené à bâtir une expertise unique en matière de sécurité publique et d'administration qui va contribuer à la qualité de notre équipe de direction », a souligné le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne.

« Notre volonté est claire : nous voulons maintenir le caractère sécuritaire de Montréal et impliquer la population dans ce dossier incontournable. La nouvelle direction générale adjointe - sécurité urbaine et conformité nous permettra d'atteindre nos objectifs plus efficacement encore et d'offrir un soutien accru à toutes les équipes impliquées », a ajouté le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

« La complexité des enjeux auxquels on est confrontés fait en sorte qu'il faut envisager la sécurité dans un sens large et c'est exactement ce que l'étendue de mon mandat permet. Le lien de confiance doit exister entre la population et son service de police, mais aussi il est fondamental que la population se sente en sécurité dans sa ville et ça inclut tous les intervenants en sécurité civile. C'est la vision de l'administration en place que je partage et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir dans le service public », a conclu Martin Prud'homme.

Policier pendant 21 ans, directeur général de la Sûreté du Québec, sous-ministre à la Sécurité publique et directeur provisoire du SPVM, Martin Prud'homme a de nombreuses réalisations à son actif.

M. Prud'homme a notamment mené avec succès la négociation de la convention collective de la Sûreté du Québec. Il a aussi supervisé la restructuration de la Sûreté du Québec dans un objectif d'équilibre budgétaire et d'amélioration du service. En tant que sous-ministre, il a joué un rôle de coordination élargi. Il avait alors sous sa supervision, la SQ, la sécurité civile et incendie, l'école nationale de police, l'école nationale des pompiers, le laboratoire de sciences médicales et judiciaires, les centres de détention, et le coroner.

Martin Prud'homme entrera en poste le mardi 10 mai 2022. Au cours des prochaines semaines, il va être appelé à collaborer avec la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, pour définir les modalités de la consultation publique sur la prochaine direction du SPVM. Il va aussi être appelé à collaborer avec la cheffe intérimaire du SPVM, Sophie Roy, pour s'assurer qu'elle dispose de toute la latitude nécessaire pour mener à bien son mandat.

