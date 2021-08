La Ville de Montréal annonce deux gains majeurs pour l'avenir de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer deux gains majeurs pour l'avenir de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Tout d'abord, le concept du nouveau pont Jacques-Bizard a été dévoilé. La nouvelle structure viendra remplacer l'ancien pont, qui est emprunté quotidiennement par 30 000 véhicules, et qui arrive en fin de vie. L'administration de la mairesse Valérie Plante prend ainsi ses responsabilités pour éviter un événement similaire à celui du pont de l'Île-aux-Tourtes et garantit à la population de L'Île-Bizard un lien sécuritaire. La Ville a également annoncé avoir exercé son droit de préemption sur deux terrains situés à L'Île-Bizard, permettant ainsi de consolider le Grand parc de l'Ouest.

Nouveau pont Jacques-Bizard

Unique lien permanent desservant L'Île-Bizard, le pont Jacques-Bizard atteindra la fin de sa vie utile en 2026. Le concept annoncé aujourd'hui prévoit la construction d'un nouveau pont à côté de l'ancien afin d'accueillir quatre voies de circulation, ainsi qu'un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle élargis, permettant à tous les usagers de profiter de cet environnement exceptionnel.

Le projet prévoit également la plantation de 165 arbres, le réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, l'installation de mobilier urbain distinctif et l'ajout d'un belvédère. Une œuvre d'art public sera également implantée à chaque extrémité du pont.

« Ce n'est pas uniquement un nouveau pont que nous dévoilons, mais un nouvel aménagement complet qui améliorera substantiellement la qualité de vie des résidentes et des résidents de L'Île-Bizard, et permettra à toute la population montréalaise de découvrir ce secteur enchanteur. Nous sommes particulièrement fiers d'offrir une infrastructure qui permettra des déplacements sécuritaires pour tous les usagers, incluant les piétons et les cyclistes. L'ensemble du projet fait l'objet d'efforts particuliers en matière de design architectural, de façon à mettre les éléments d'intérêt paysager du secteur en valeur, et de tenir compte des besoins et des aspirations de la population pour les années à venir », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif.

« Depuis plus d'une décennie, le projet du nouveau pont génère l'enthousiasme de la population de L'Île-Bizard. Notre administration en a fait un dossier prioritaire et nos efforts concertés nous permettent de dévoiler un concept qui s'imposera comme une signature de notre arrondissement, tout en permettant plus de déplacements actifs pour l'ensemble de la population montréalaise », a ajouté Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Les travaux débuteront au printemps 2022. Le nouveau pont sera mis en service en 2023. La circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux.

Deux terrains s'ajoutent au Grand parc de l'Ouest

La Ville de Montréal a exercé son droit de préemption et acquis deux terrains situés à L'Île-Bizard afin de les protéger et de consolider le Grand parc de l'Ouest. Ces terrains totalisent plus de 145 500 mètres carrés. Ils ont été acquis pour un montant de 1,45 M$, plus taxes, de la R. Howard Webster Foundation.

« En se portant acquéreur de ces deux terrains, notre administration pose, encore une fois, un geste concret en faveur du développement durable. Nos actions nous permettent de nous rapprocher de l'atteinte de notre cible de protection du territoire de l'agglomération montréalaise, fixée à 10 %. Présentement, 8 % du territoire est protégé. À l'instar du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard et annoncé récemment, le Grand parc de l'Ouest sera un véritable tremplin pour la relance verte de Montréal. Montréal écrit une page d'histoire avec la création de ce nouveau grand parc qui deviendra, à terme, le plus grand parc municipal au Canada », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« Le développement durable est au cœur des priorités de notre administration. En faisant l'acquisition de deux terrains situés aux abords de la rivière des Prairies, nous protégeons des milieux humides riches, nous contribuons à la résilience de notre territoire face aux changements climatiques et nous consolidons le Grand parc de l'Ouest. Il s'agit d'un geste fort qui contribuera concrètement à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais », a souligné Normand Marinacci.

Rappelons que le territoire du Grand parc de l'Ouest regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, ainsi que le parc-agricole du Bois-de-la-Roche, en plus d'inclure différents secteurs d'intérêt. Le Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans le Plan climat de la Ville de Montréal.

Pour télécharger les photos, veuillez cliquer sur le lien:

https://we.tl/t-AcpTY05zdl

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]