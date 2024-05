La Ville de Montréal annonce des modifications réglementaires en réponse à la consultation de l'OCPM sur Griffintown

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal procèdera à des modifications réglementaires en réponse à la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la mise en œuvre de Griffintown, dix ans après l'adoption du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur Griffintown adopté en mai 2013.

À la demande du comité exécutif de la Ville de Montréal, l'OCPM a procédé en mai 2023 à un exercice de réflexion sur l'état d'avancement de Griffintown, à mi-parcours de son développement, et des enjeux à l'égard de la forme urbaine et des projets à venir. Le rapport final de la commission a été publié le 30 octobre dernier et contient 15 recommandations. Un constat se dégage : bien que la mise en oeuvre du PPU Griffintown pose son lot de défis, la vision présentée pour la transformation du secteur est encore reçue favorablement en 2023 par la population.

Citation : « Griffintown doit être un milieu de vie urbain complet, dense et mixte, avec une conception avant-gardiste de l'aménagement du domaine public comme levier de transformation, prônant la mobilité active, le partage de l'espace public, la réduction de l'utilisation de l'automobile et le verdissement. Pour concrétiser pleinement cette vision, des actions sont en cours de réalisation et d'autres en planification, et des modifications réglementaires sont nécessaires. En effet, bien qu'elle ait bien servi les gens de Griffintown durant plusieurs années, la procédure d'autorisation de projets immobiliers par projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, que nous avons utilisée quasi-systématiquement, n'est plus le bon outil urbanistique maintenant que la réglementation municipale a grandement évoluée depuis 2013. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Citation : « Le renouvellement de la vision du PPU Griffintown permet d'établir un nouveau contrat social avec la population. Ainsi nous poursuivrons le développement du quartier en avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie de la population. Ce PPU est un outil-clé pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain comme la crise du logement et de l'abordabilité de même que la création de quartiers complets et résilients. En ce sens, ces modifications règlementaires constituent un prélude au projet de Plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal (PUM) 2050 qui sera prochainement soumis à la consultation. »

Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif

Les modifications réglementaires qui seront adoptées visent à confirmer les hauteurs maximales prévues au PPU de 2013 et à modifier les hauteurs minimales prévues au Règlement d'urbanisme pour les arrimer avec le PPU. La densité générale de Griffintown n'est pas modifiée. Les modifications visent aussi à ce que l'usage habitation soit dorénavant autorisé dans les projets immobiliers via le Règlement sur les usages conditionnels, c'est à dire autorisé en prenant en compte des critères d'intégration notamment.

