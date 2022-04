La Ville de Montréal amorce son grand ménage printanier

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance aujourd'hui l'opération grand ménage du printemps, qui durera environ 6 semaines et permettra notamment de ramasser les abrasifs utilisés pendant l'hiver. La Ville rappelle aux Montréalaises et aux Montréalais d'être vigilants et de déplacer leur voiture de manière à respecter les interdictions de stationnement, qui entrent en vigueur le 1er avril.

« Les espaces publics font la fierté des Montréalaises et des Montréalais. Le grand ménage du printemps est une opération annuelle d'envergure à laquelle 1 000 cols bleus et de nombreux équipements, allant du balai mécanique au camion-aspirateur, sont affectés pour redonner à notre ville tout son lustre. Le grand ménage du printemps est signe que l'été est finalement à nos portes! Pour profiter au maximum de nos espaces publics et les garder en bon état cet été, il faut aussi que chacun fasse sa part. J'invite les gens à faire preuve de civisme et d'écoresponsabilité en jetant à la poubelle leurs déchets et en nettoyant l'extérieur de leur lieu de résidence. C'est un petit geste, mais qui fait la différence pour la qualité de nos milieux de vie et pour l'environnement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante

Pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens partout à Montréal, la Ville nettoiera 4 100 km de rues, 6 500 km de trottoirs, près de 900 km de voies cyclables et près de 1 500 parcs. Les interdictions de stationnement qui débutent aux alentours du 1er avril, selon les arrondissements, entrent ainsi en vigueur.

Le nettoyage des rues et trottoirs s'effectue ainsi :

Nettoyage des chaussées et des trottoirs au jet d'eau (camion-arrosoir et chenillettes). Passage des balais mécaniques pour collecter les déchets. Passage des « cyclo-vac » (petit équipement aspirant) pour aspirer les petits déchets. Déploiement des brigadiers pour la collecte de déchets peu accessibles.

Brigade de propreté

La brigade de propreté sera pleinement mobilisée pendant la corvée. Elle est présente dans les 19 arrondissements et s'ajoute aux équipes régulières pour nettoyer les secteurs très achalandés ou difficiles d'accès pour les appareils de nettoyage.

« Nous déployons le plan de match annoncé pour bonifier notre action dans les secteurs les plus problématiques de la ville. Grâce à l'analyse des requêtes reçues au centre d'appels 311 et aux sondages effectués sur le terrain auprès des commerçants et de la population, nous avons pu améliorer nos parcours de propreté et nous assurer, par exemple, que nos artères commerciales soient plus propres et plus invitantes », a rappelé la responsable de l'eau et de la concertation avec les arrondissements au comité exécutif de la Ville de Montréal, Maja Vodanovic.

Chacun peut faire sa part :

Respecter l'interdiction de stationner lors des opérations de nettoyage.

Faire une corvée de nettoyage.

Respecter les horaires de collecte.

Signaler les graffitis, le manque de propreté ou le mobilier urbain endommagé en utilisant l' application Montréal Service au citoyens .

L'arrondissement de Ville-Marie redouble d'efforts pour la propreté du centre-ville

Dans l'objectif d'entretenir et de préserver la beauté de notre centre-ville, l'arrondissement de Ville-Marie annonce l'adoption d'un nouveau plan d'action propreté pour l'année 2022, qui sera mis en œuvre dès ce printemps. Grâce à une enveloppe additionnelle de 1,5 M$, l'arrondissement pourra, entre autres :

Déployer davantage d'effectifs sur le terrain, autant en termes d'opérations que d'inspections, avec une attention particulière portée à plusieurs secteurs clés, comme le Village;

Bonifier de plus de 50 % l'installation de paniers de recyclage et de déchets;

Procéder au rajeunissement et remplacement du mobilier désuet;

Augmenter le nombre de graffitis en hauteur nettoyés annuellement;

Au total, plus de 15 M$ seront investis pour faire briller le cœur économique et culturel du Québec. Dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau plan d'action propreté, les communications seront également rehaussées entre les acteurs du milieu et les services de l'arrondissement, afin de répondre plus efficacement aux demandes d'interventions.

Rappelons qu'en février, la Ville a élargi son soutien aux arrondissements en matière de propreté. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Téléchargez la photo du lancement du Grand ménage printanier ici

Crédit photo: Sylvain Légaré, Ville de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]