La Ville de Montréal acquiert un terrain qui permettra de consolider le Grand parc de l'Ouest

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer qu'elle exercera son droit de préemption afin d'acquérir un espace vert vacant de la ville de Senneville, pour consolider le Grand parc de l'Ouest. C'est l'ensemble des Montréalaises et Montréalais qui pourront bénéficier de l'agrandissement de ce parc nature exceptionnel.

La Ville fera l'achat du terrain situé au 245, chemin Senneville, d'une superficie de 21 741 m², pour la somme de 1,7 M$ plus taxes.

« La pandémie nous a permis de réaliser notre grand attachement envers nos espaces verts montréalais, mais aussi la nécessité d'en avoir davantage. L'achat du terrain de Senneville va nous permettre de protéger un milieu naturel d'exception qui viendra s'ajouter au Grand parc de l'Ouest, et toutes et tous pourront en bénéficier. D'autant plus que la protection de nos écosystèmes est essentielle afin d'assurer la résilience de la métropole face aux changements climatiques, tout en favorisant le maintien de la biodiversité. L'acquisition de cet espace contribue également à l'objectif de protéger 10 % du territoire terrestre de l'agglomération de Montréal », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs au comité exécutif.

D'ailleurs, le terrain du 245, chemin Senneville abrite un écosystème forestier mature, une rareté sur l'île. On y retrouve notamment le noyer cendré ; une espèce en voie de disparition.

Avec plus de 3 000 hectares (30 km²), le Grand parc de l'Ouest regroupe actuellement les cinq parcs-nature de l'ouest de l'île de Montréal (l'Anse-à-l'Orme, le Bois-de-l'Île-Bizard, le parc agricole du Bois-de-la-Roche, le Cap-Saint-Jacques et les Rapides-du-Cheval-Blanc) en plus de différents secteurs d'intérêt. C'est un joyau de la métropole que nous allons continuer de chérir.



