La Ville de Montréal acquiert un nouvel immeuble dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour la réalisation d'une quarantaine de logements sociaux

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Déterminée à accroître la qualité de vie de la population montréalaise, la Ville de Montréal exerce son droit de préemption pour faire l'acquisition d'un immeuble situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'y construire des logements sociaux.

Montréal prend ainsi possession d'un immeuble situé sur la rue Bernard Est, à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et à proximité de la station de métro Rosemont, au prix de 4 M$ avec, pour objectif, d'y développer un projet d'une quarantaine de logements sociaux et communautaires. Ce mandat sera éventuellement confié à un organisme communautaire.

« Dans un contexte de rareté de terrains, il est crucial de saisir des occasions de développement pour améliorer et protéger l'offre de logements sociaux à Montréal. Cet immeuble, acquis à la valeur marchande, est en phase avec notre ambition d'offrir à la population montréalaise un toit qui répond à ses besoins et qui respecte son budget », a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Le droit de préemption que nous exerçons aujourd'hui contribuera à la création d'un milieu de vie mixte, inclusif et stimulant, à l'image de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Les outils novateurs que notre administration a créés ces dernières années nous donnent l'agilité nécessaire pour acquérir des terrains lorsque les occasions se présentent afin de répondre aux besoins de notre population de se loger à coût abordable », a déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal.

Rappelons que la Ville de Montréal a élargi l'hiver dernier l'exercice de son droit de préemption pour améliorer l'offre de logements abordables sur son territoire. Ce nouveau règlement permet à la Ville d'acquérir rapidement des terrains ou des bâtiments à des fins d'habitation, notamment pour réaliser des projets de logements abordables. La Ville peut aussi faire l'acquisition de bâtiments locatifs existants afin de préserver leur abordabilité.

