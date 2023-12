La Ville de Montréal acquiert un nouvel immeuble dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour préserver le parc locatif abordable

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Déterminée à améliorer l'offre de logement social et abordable dans la métropole, la Ville de Montréal a décidé d'exercer son droit de préemption afin d'acquérir et de protéger une maison de chambres située au 7 898, rue Berri, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'immeuble de deux étages, situé sur la rue Berri, compte 24 chambres et sera acquis au coût de 1 565 000 $ par la Ville, ce qui correspond à l'estimation de sa valeur marchande. À la suite de l'acquisition, la gestion de l'immeuble sera confiée de manière intérimaire à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), selon les termes de la convention de gestion à être conclue. L'Immeuble sera ensuite cédé à un OBNL à être déterminé.

En incluant la maison de chambres de la rue Berri, huit immeubles résidentiels de ce type ont été acquis ou sont en cours d'acquisition par la Ville de Montréal grâce au droit de préemption afin d'en préserver la vocation et de les retirer de la logique spéculative. Depuis 2022, la Ville de Montréal a assujetti au droit de préemption 101 maisons de chambres, réparties dans 9 arrondissements.

« Les besoins en matière de logement social et abordable sont criants à Montréal, comme partout au Québec, et notre administration continue de déployer différentes stratégies pour y répondre. L'acquisition de la maison de chambres de la rue Berri nous permet de protéger, de façon permanente, sa vocation et d'éviter une hausse abusive des prix de ses unités locatives. Nous allons poursuivre nos efforts concrets, comme l'acquisition de maisons de chambres, afin de préserver l'abordabilité de notre métropole et de soutenir les populations dans le besoin », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de la stratégie immobilière et de l'habitation, et maire du Sud-Ouest.

« Avoir un toit au-dessus de sa tête ne devrait pas être un luxe, mais ça l'est de plus en plus, malheureusement. La crise du logement, combinée au contexte économique actuel, fragilisent les personnes déjà vulnérables et d'autres à risque de le devenir. Protéger le parc locatif devient alors d'autant plus important, et c'est ce qu'on tente de faire de différentes façons, notamment en acquérant des immeubles, que ce soit pour préserver la vocation des maisons de chambre ou pour construire des logements sociaux et abordables. Et grâce à l'aide de la Ville centre, pas moins de neuf immeubles ont été acquis en à peine six ans dans VSP. C'est beaucoup, même si je suis consciente que les besoins sont immenses », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'exercice du droit de préemption par la Ville de Montréal est en phase avec le Chantier Montréal abordable, une démarche de concertation réunissant les principaux acteurs de l'immobilier montréalais. Les travaux menés dans le cadre du chantier mettent en lumière l'importance de favoriser la préservation de l'abordabilité de logements existants et de faciliter le rachat d'immeubles par des organismes communautaires à but non lucratif.

