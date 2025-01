La Ville de Montréal acquiert les modules d'habitations modulaires transitoires pour loger 90 personnes avec accompagnement

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal franchit un jalon important dans le développement de son projet d'habitation modulaires transitoires avec accompagnement. En effet, le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé aujourd'hui l'octroi d'un contrat de 3,2 M$ à l'entreprise RCM Modulaires pour l'achat de bâtiments préfabriqués qui pourront héberger 90 personnes vulnérables en attente d'un logement social et dont la situation est stable. La Ville de Montréal confirme ainsi une augmentation de 30 personnes dans la capacité d'accueil de ce projet, qui avait été identifié comme prioritaire par l'administration.

Le contrat prévoit la fourniture, la livraison et l'installation de ces bâtiments de six dortoirs de 17 chambres sur trois sites distincts. Tel qu'annoncé en décembre dernier, les endroits sélectionnés pour déployer ces unités sont les terrains du 50, rue Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi qu'une portion du site de l'ancien Hippodrome dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Un troisième site a été identifié par la Ville et permet d'augmenter la capacité du projet initial. Ce projet modulaire vise à hébergement temporairement les personnes en attente de la construction des unités de logements sociaux attendues. Les sites appartenant à la Ville de Montréal dédiés au logement social seront donc maximisés en attendant d'accueillir les unités pérennes.

Les bâtiments qui seront achetés à un coût avantageux sont des dortoirs modulaires de grande qualité qui ont été utilisés par Hydro-Québec pour le projet de construction de la centrale hydroélectrique La Romaine au Québec. Notons que ces unités sont déjà aménagées selon les besoins requis, c'est-à-dire que les meubles sont inclus. Cela comprend les bases de lit, sommiers, matelas, chaises, meubles de télévision et petits frigidaires, ainsi qu'une fenêtre, et ce, dans chacune des chambres.

Les unités seront mises en service à partir du printemps 2025. Accompagnées par des organismes communautaires qui seront identifiés prochainement pour gérer ces habitations, les personnes hébergées pourront profiter du soutien d'intervenantes et d'intervenants psychosociaux spécialisés qui veilleront à accompagner les personnes dans leurs démarches et à faciliter le partage cordial de l'espace public.

Notons que la Ville a obtenu une autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de conclure un contrat de gré à gré avec RCM Modulaires. Le dossier doit maintenant être présenté au conseil d'agglomération en février prochain.

« Nous déployons une solution rapide qui permettra de sortir rapidement de la rue des personnes qui sont attente d'un logement social. Face à la crise, nous avons déployés des moyens exceptionnels pour augmenter la capacité du projet et loger 90 personnes, soit 30 de plus que le prévoyait le projet initial. Ces habitations ne remplaceront pas le besoin criant d'accélérer la construction de logements sociaux, mais il soulagera les effets de la crise qui perdure en attendant que les unités sortent de terre. On a été en mesure d'accélérer ce projet grâce à l'appui du gouvernement, qui reste tout aussi essentiel pour répondre aux besoins criants dans les rues de Montréal et des municipalités au Québec », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est une étape supplémentaire franchie pour offrir du logement transitoire à des personnes en situation d'itinérance en attente d'une place en logement social. Il s'agit d'une solution temporaire en attendant la construction de logements permanents attendus sur les terrains sélectionnés pour accueillir les modulaires. Dans les prochaines semaines, nous serons au travail pour déterminer les mesures pour assurer l'intégration harmonieuse des installations et déterminer les acteurs qui pourront offrir les services. On est déterminé à mettre sur pied toutes les solutions possibles pour venir en aide à notre population vulnérable », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

