La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 100 000 $ à Moisson Montréal pour la préparation des paniers des Fêtes 2024 et lutter contre l'insécurité alimentaire

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - En cette période particulièrement difficile pour les ménages en situation de vulnérabilité, la Ville de Montréal est heureuse de contribuer au projet « Paniers des Fêtes » de Moisson Montréal. Cette initiative permet d'offrir des denrées alimentaires à des familles qui pourraient autrement manquer de nourriture en ces temps de réjouissance.

Le soutien de 100 000 $ de la Ville permettra à Moisson Montréal d'accroître son offre et de préparer un sommet historique de 42 000 paniers des Fêtes en réponse aux nombreuses demandes en aide alimentaire. Les paniers seront redistribués à quelque 300 organismes communautaires montréalais qui desservent des personnes et des familles en situation de précarité financière.

« En ce temps des Fêtes qui s'amorce, les besoins en aide alimentaire deviennent encore plus criants et la nécessité de renforcer la solidarité apparaît évidente. Je souhaite que notre contribution apporte un peu de réconfort à ceux et à celles qui en ont besoin en ces jours particulièrement sensibles. Avec la hausse du coût de la vie, la pression financière augmente sur les ménages et les demandes d'aide alimentaire croissent au même rythme. La Ville de Montréal fait tout en son pouvoir pour venir en aide aux personnes et aux familles vulnérables, pour renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au sein du comité exécutif.

