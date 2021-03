La Ville de Montréal accorde plus de 90 000$ à des initiatives locales visant à lutter contre le racisme et les discriminations

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Quatre organismes montréalais, qui travaillent activement pour faire tomber les barrières du racisme et des discriminations, reçoivent un soutien financier de plus de 90 000 $ afin de renforcer le pouvoir d'agir des personnes racisées dans leur milieu social et professionnel et de poursuivre leur travail d'éducation et de sensibilisation auprès de la population.

« Nous sommes fiers de soutenir ces organismes actifs dans la communauté. Leur rôle est essentiel dans la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à Montréal. Ceux-ci ont su adapter leurs initiatives dans le contexte difficile de la pandémie et de ses conséquences sur les communautés qu'ils desservent. Je salue leur capacité d'adaptation et leur résilience. Le travail pour faire de Montréal une métropole plus juste, plus équitable et plus inclusive se poursuit, et se fera en collaboration avec nos partenaires, qui sont des acteurs clés sur le terrain », a déclaré Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ainsi, le Service à la famille chinoise du Grand Montréal bénéficie d'un appui de 40 157 $ pour assumer un rôle important dans le projet Dialogue avec le Quartier chinois. Depuis le début de la pandémie, le Quartier chinois vit d'importants enjeux de dévitalisation, tout en étant confronté, comme l'ensemble des communautés asiatiques, à une augmentation du racisme. Plus d'une trentaine d'incidents racistes et discriminatoires ont en effet été répertoriés dans le Quartier chinois. L'initiative Dialogue avec le Quartier chinois concerte et implique plusieurs acteurs de la communauté chinoise. Elle comprend des rencontres de rapprochement interculturel, une exposition au sein du Quartier chinois et un Forum économique interculturel sur l'avenir du Quartier chinois.

La Ville de Montréal soutient également le Gala Dynastie à hauteur de 10 000 $. Cet événement récompense la contribution remarquable de personnalités issues des communautés noires. Dans le cadre de la dernière édition, le comité organisateur a souligné les mouvements sociaux et les revendications des communautés noires pour une société plus juste et équitable. Le Gala a donc remplacé les catégories habituelles (presse écrite, télé, radio, musique, humour) par des catégories en lien avec les organismes communautaires, l'activisme, les entreprises et les artistes engagés. Soulignons que cette contribution s'ajoute au soutien financier annuel de la Ville de Montréal au Mois de l'histoire des Noirs.

La Ville de Montréal accorde aussi un soutien de 30 000 $ à l'organisme Audace au féminin pour la mise en œuvre de l'initiative Valorisation des femmes noires à Montréal. Cette somme permettra la tenue du Salon international de la femme noire à Montréal, d'activités de réseautage, d'un programme de mentorat et d'une série d'ateliers thématiques pour les Afro-Montréalaises afin de les outiller pour qu'elles s'intègrent mieux dans leurs milieux respectifs et qu'elles aient à des ressources de qualité pour améliorer leur pleine participation citoyenne à Montréal. Le projet rejoindra près d'une centaine de femmes noires et racisées de façon directe.

Pour terminer, la Ville de Montréal réitère son soutien de 10 000 $ au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) pour la réalisation de la 22e Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances, qui se déroule du 19 au 31 mars sous le thème : Comment répondre au racisme à l'ère du numérique? Alors que nos vies ont été bouleversées par la pandémie et transposées, en partie, sur les plateformes numériques, la thématique et les activités de cette 22e Semaine sont plus que jamais pertinentes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations médias, [email protected]