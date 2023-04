La Ville de Montréal accorde la location d'une partie du terrain Louvain Est à l'OBNL Solidarité Ahuntsic

MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'approuver la location à titre gratuit d'une partie du terrain situé le long de la rue Saint-Hubert, dans le projet d'écoquartier Louvain Est, à l'OBNL Solidarité Ahuntsic (SA) pour un terme de 3 ans, de 2023 à 2025, durant la période saisonnière comprise entre le 1er mai et le 10 novembre.

L'OBNL Solidarité Ahuntsic est la table de concertation intersectorielle et multiréseaux du quartier Ahuntsic, dont la mission est de rassembler les nombreux acteurs du quartier afin de contribuer au développement social, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, d'améliorer la qualité de vie des résidents du quartier, ainsi que de promouvoir et de soutenir le développement de logements sociaux. L'organisme souhaite utiliser une partie de ce terrain afin d'y installer des tables à pique-nique, des bacs à fleurs, des auvents et des kiosques temporaires. Solidarité Ahuntsic désire rendre ce lieu convivial et rassembleur pour la population, dans lequel elle pourrait également y avoir des présentations culturelles, telles que des pièces de théâtre, des spectacles de musique, du cinéma plein-air. Des ateliers d'éducation ou de sensibilisation pourraient également y avoir lieu, en plus de ventes éphémères de légumes et de produits alimentaires locaux.

« Solidarité Ahuntsic souhaite, par ce projet de l'École de la citoyenneté, offrir à la population du quartier des occasions de réseautage, d'échanges et de partages. Le lieu se veut ouvert, coloré et accueillant. Il est à l'image de ce qui est rêvé pour le développement de l'Écoquartier Louvain Est », a affirmé Brigitte Robert, responsable de l'École de la citoyenneté pour Solidarité Ahuntsic.

« En approuvant le projet de bail à l'OBNL Solidarité Ahuntsic, la Ville de Montréal contribue à rassembler de nombreux acteurs du quartier afin de collaborer au développement social et culturel, en plus de lutter contre la pauvreté et l'exclusion ainsi que d'améliorer la qualité de vie des résidentes et des résidents du quartier », a déclaré la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

Rappelons que l'objectif du projet d'écoquartier Louvain Est est d'y développer un quartier exemplaire et solidaire qui s'inscrira dans la transition écologique et qui contribuera à la résilience de la communauté de l'ensemble du secteur.

