La Ville de Longueuil procède à la plus importante acquisition de son histoire en termes de superficie et de valeur écologique dans le boisé du Tremblay

LONGUEUIL, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Longueuil procède à sa plus importante acquisition de terrains à très haute valeur écologique dans le boisé du Tremblay, avec une transaction permettant de mettre la main sur 13 lots de terrains totalisant près de 29 000 mètres carrés, mettant du même coup fin à un litige judiciaire de longue date.

En effet, une entente a récemment été conclue avec le propriétaire des terrains qui se trouvent derrière le boulevard Béliveau et la rue Aubry, la société 94298 Canada Ltée, afin que la Ville puisse acquérir ces lots à la valeur marchande de 2017, soit bien en-deçà de la valeur actuelle.

« Se chiffrant à près de 2,7 M $, cette transaction représente ainsi une excellente affaire pour la Ville et les contribuables, d'autant plus que nous serons admissibles à une subvention équivalente aux deux tiers du prix de la transaction dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), visant à mettre en valeur et à protéger les milieux naturels forts de la région métropolitaine. Alors que notre plan complet de conservation et de protection des milieux naturels sera finalement déposé cet automne, cette acquisition constitue un premier geste vers l'atteinte de notre ambitieux objectif de 1 500 hectares de terrains qui seront protégés à perpétuité, fidèlement à l'engagement de mon équipe et moi », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Le boisé du Tremblay, situé dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, représente un milieu écologique de haute valeur abritant un vaste éventail d'espèces naturelles, dont une population importante de rainettes faux-grillon de l'Ouest, une espèce menacée au Canada. L'acquisition par la Ville de ces terrains vient consolider l'écosystème du boisé du Tremblay, le plus grand parc-nature de la Ville, accessible à la population. Je tiens d'ailleurs à rappeler que nous avons l'intention de faire du boisé du Tremblay un refuge faunique protégé reconnu par le gouvernement du Québec », a souligné Lysa Bélaïcha, conseillère municipale du district du Boisé-Du Tremblay et conseillère associée à l'Environnement et à la Lutte contre les changements climatiques au sein du conseil de ville de Longueuil.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE, Ville de Longueuil,; Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786