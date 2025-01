Jarvis remporte le concours national de Coca-Cola Canada, qui comprend un don de 50 000 $ à la

Norfolk Community Foundation et une expérience de la Caravane des Fêtes en 2025

TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Après une recherche d'un océan à l'autre, plus de 2 300 inscriptions et des milliers d'histoires inspirantes, la ville de Jarvis, en Ontario, est la grande gagnante du tout premier concours de La communauté la plus bienveillante du Canada de Coca-Cola! À titre de ville lauréate, Jarvis sera couronnée La communauté la plus bienveillante du Canada, et un don de 50 000 $ sera versé à la Norfolk Community Foundation pour répondre aux besoins de la communauté de Jarvis. La ville recevra également une expérience spéciale de la Caravane des Fêtes Coca-Cola en 2025.

G à D: Mike Mitchell, Trésorier, Fondation communautaire de Norfolk, Shelley Ann Bentley, Mairesse du comté de Haldimand, Stephen du Toit, Président, Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée, et Bruce Shoff, Fondation communautaire de Norfolk (Groupe CNW/Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée)

Convaincue que le monde a besoin de plus de bonté, Coca-Cola au Canada a entrepris d'identifier, de célébrer et de récompenser la communauté canadienne qui a posé le plus grand nombre d'actes de bonté. Près de 600 communautés canadiennes ont été mises en nomination tout au long de la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola.

« Lire tant d'histoires de bonté à Jarvis a été très inspirant », a déclaré Todd Parsons, chef de la direction de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. « Le fait de voir une communauté se rassembler et célébrer ses concitoyens montre à quel point la bienveillance peut être contagieuse et avoir des effets positifs durables. Nous espérons que les Canadiens d'un océan à l'autre seront inspirés à contribuer de manière significative à leurs communautés grâce à la magie de la Caravane des Fêtes Coca-Cola pour les années à venir. »

Jarvis, en Ontario, a reçu le plus grand nombre de nominations par habitant, avec des histoires touchantes qui soulignent l'esprit remarquable de générosité et de compassion de la ville. La communauté a massivement nommé Jarvis Light Up dans ses soumissions : un concours de décoration de maisons festives qui unit la communauté et illumine les esprits avec des installations des Fêtes étincelantes et des événements mémorables depuis 2020. En lançant le concours en partenariat avec les Fondations communautaires du Canada, Coca-Cola a pu s'assurer d'avoir un impact considérable directement dans les communautés locales où elle exerce ses activités.

« Des programmes comme le concours de La communauté la plus bienveillante de Coca-Cola Canada soulignent l'importance de la bonté pour favoriser des communautés fortes et dynamiques », a déclaré Shawn Swarts, président de la Norfolk Community Foundation. « Nous tenons à féliciter chaleureusement Jarvis, notre communauté voisine, qui a mérité cet honneur. L'initiative Jarvis Light Up est un brillant exemple de la façon dont les initiatives locales peuvent multiplier la bonté, rassembler les gens et mettre en valeur le pouvoir de la communauté. »

Coca-Cola au Canada a lancé La communauté la plus bienveillante du Canada à l'occasion de la Journée mondiale de la gentillesse, dans le cadre de sa tournée annuelle de la Caravane des Fêtes Coca-Cola. Lors de cette tournée annuelle, l'emblématique camion rouge de Coca-Cola, orné de lumières scintillantes, se rend dans des centaines de communautés à travers le pays, faisant vivre des moments d'optimisme et partageant la joie pendant les Fêtes.

Pour plus d'informations sur le concours de La communauté la plus bienveillante du Canada et pour voir les candidatures proposées par les Canadiens, rendez-vous sur le site de La communauté la plus bienveillante du Canada.

À propos de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est une entreprise familiale indépendante qui compte plus de 6 000 employés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise mène ses activités dans chaque province grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution et à cinq usines de fabrication. La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est fière de fabriquer, de distribuer, de mettre en marché et de vendre les boissons préférées des Canadiens, notamment Coca-ColaMC, Coke DièteMD, Coca-ColaMD Zéro sucre, SpriteMD, FantaMD, Barq'sMD, le thé glacé FuzeMD, POWERADEMD, DASANIMD, vitaminwaterMD, ainsi que les marques partenaires Canada Dry®, Monster Energy® et A&WTM. La grande famille de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est déterminée à créer un avenir meilleur et à partager son optimisme en apportant une valeur durable à ses employés, à ses clients et à ses consommateurs, en développant ses activités de façon responsable et en faisant une différence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Visitez le site cokecanada.com pour en savoir plus.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une compagnie de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre compagnie est de rafraîchir le monde et de changer les choses. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portfolio de marques de boissons gazeuses au Canada comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'eau, de boissons sportives, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers à valeur ajoutée et de boissons végétales comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portfolio, qu'il s'agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des collectivités et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à créer des opportunités économiques pour les collectivités locales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige le réseau de fondations communautaires locales au Canada. Avec les fondations communautaires dans l'ensemble du pays, nous aidons à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les Canadiens. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations communautaires, les Canadiens et les partenaires afin de créer un avenir juste et durable.

SOURCE Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

Contact médias : Krystal St. John, Weber Shandwick, [email protected]