TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Coca-Cola donne le coup d'envoi de la saison des Fêtes à l'occasion de la Journée mondiale de la gentillesse avec le retour de la Caravane des Fêtes Coca-Cola et le lancement du concours de La communauté la plus bienveillante du Canada. Orné de lumières scintillantes, le camion rouge emblématique de Coca-Cola, accompagné du Père Noël et de quelques lutins spéciaux, rassemblera les Canadiens pour leur faire vivre des expériences axées sur la bonté d'un océan à l'autre. Cette année, la tournée coïncide avec le lancement du concours de La communauté la plus bienveillante du Canada, un programme qui invite les Canadiens à partager les histoires de bonté de leur communauté pour courir la chance de gagner un don de 50 000 $ pour un organisme à but non lucratif près de chez eux.

« La Caravane des Fêtes est née d'une occasion de répandre l'optimisme et de partager la joie dans les collectivités d'un océan à l'autre », a déclaré Todd Parsons, chef de la direction de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. « En jumelant la Caravane des Fêtes Coca-Cola et le concours de La communauté la plus bienveillante du Canada, nous conjuguons la joie du temps des Fêtes avec la volonté de faire une différence significative dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Nous croyons que la bonté est contagieuse et que chaque geste de bonté, peu importe sa taille, peut avoir un impact. »

En partenariat avec les Fondations communautaires du Canada, les Canadiens peuvent soumettre les candidatures d'actes de bonté dans leur communauté, les leurs ou ceux d'autres personnes, qui ont rendu la vie dans leur communauté un peu plus agréable. Les candidatures débutent aujourd'hui et peuvent être soumises en ligne par l'entremise de Coca-Cola Holiday Hub ou par le code QR figurant lors des arrêts locaux de la Caravane des Fêtes ou dans certains points de vente, et ce, jusqu'au 6 janvier 2025. La communauté qui aura soumis le plus grand nombre de candidatures par habitant sera reconnue comme La communauté la plus bienveillante du Canada, recevra un don de 50 000 $ à un organisme sans but lucratif local, avec le soutien de Fondations communautaires du Canada, et bénéficiera d'une expérience de la Caravane des Fêtes en 2025.

La Caravane des Fêtes Coca-Cola commencera sa tournée à Halifax le 14 novembre avant d'entreprendre une traversée du Canada qui se terminera à Vancouver le 22 décembre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur La communauté la plus bienveillante du Canada et une liste complète des lieux où s'arrêtera la tournée de la Caravane des Fêtes Coca-Cola, veuillez consulter le site www.coke.ca/fetes.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une compagnie de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre compagnie est de rafraîchir le monde et de changer les choses. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portfolio de marques de boissons gazeuses au Canada comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'eau, de boissons sportives, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers à valeur ajoutée et de boissons végétales comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portfolio, qu'il s'agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des collectivités et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à créer des opportunités économiques pour les collectivités locales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est une entreprise familiale indépendante qui compte plus de 6 000 employés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise mène ses activités dans chaque province grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution et à cinq usines de fabrication. La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est fière de fabriquer, de distribuer, de mettre en marché et de vendre les boissons préférées des Canadiens, notamment Coca-ColaMC, Coke DièteMD, Coca-ColaMD Zéro sucre, SpriteMD, FantaMD, Barq'sMD, NESTEAMD, POWERADEMD, DASANIMD, vitaminwaterMD, ainsi que les marques partenaires Canada Dry®, Monster Energy® et A&W™. La grande famille de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est déterminée à créer un avenir meilleur et à partager son optimisme en apportant une valeur durable à ses employés, à ses clients et à ses consommateurs, en développant ses activités de façon responsable et en faisant une différence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Visitez le site www.CokeCanada.com pour en savoir plus.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige le réseau de plus de 200 fondations communautaires locales au Canada. Avec les fondations communautaires dans l'ensemble du pays, nous aidons à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les communautés. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations communautaires, la population et des partenaires afin de créer un avenir juste et durable.

Contact médias : Krystal St. John, Weber Shandwick, [email protected]