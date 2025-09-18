DUPARQUET, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Duparquet (la « Ville ») et First Mining Gold Corp. (« First Mining ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANCFORT : FMG) sont heureuses d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (le « Protocole ») visant à officialiser une relation collaborative et mutuellement bénéfique en vue du développement du projet aurifère Duparquet (le « Projet »), tout en répondant aux besoins importants de développement de la communauté. Ce Protocole, ratifié par le conseil municipal le 15 septembre 2025, constitue une étape majeure puisqu'il prévoit notamment la cession de terrains à la Ville afin de soutenir un développement durable de la communauté, et ce, en harmonie avec le futur développement minier.

Depuis l'acquisition du Projet en 2022, First Mining a réitéré son engagement à travailler en étroite collaboration avec la Ville et les citoyennes et citoyens de Duparquet. Dès 2023, un dialogue constructif a été amorcé afin de trouver des solutions durables permettant de concilier les perspectives de développement de la Ville et du Projet. Ces échanges ont mené à l'élaboration d'un cadre commun, désormais formalisé par la signature de ce Protocole.

Mesures clés prévues au Protocole :

L'élaboration d'un plan de cohabitation entre le développement du Projet et la mise à jour du plan d'urbanisme de la Ville en tenant compte du Projet

La mise en place d'un mécanisme pour encadrer la relocalisation de certaines propriétés résidentielles nécessaires au développement du Projet

La préparation d'un plan d'aménagement pour la reconfiguration du terrain de golf de Duparquet , si nécessaire

, si nécessaire Le transfert par First Mining de plus de 100 acres de terrains à la Ville pour répondre aux besoins municipaux à court terme, avec possibilité d'ajouts futurs

Le transfert par First Mining des lots résidentiels visés par des baux emphytéotiques historiques, situés dans la Ville, mais à l'extérieur de la zone de développement du Projet

Une étape marquante pour la communauté et pour First Mining

« Cette entente démontre l'engagement de First Mining à travailler avec la Ville et les citoyennes et citoyens en soutenant le développement durable de Duparquet de manière concrète, tout en avançant le projet aurifère Duparquet. Nous voulons construire un projet minier fondé sur le respect, la transparence et les bénéfices partagés, en cohérence avec les objectifs de développement de Duparquet », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining.

Denis Blais, maire de Duparquet, a pour sa part, affirmé : « La signature de ce Protocole représente un moment historique pour notre municipalité. Elle illustre notre volonté de défendre les intérêts de notre communauté tout en créant les conditions d'un développement économique harmonieux, générateur de prospérité et de bien-être pour les générations actuelles et futures. L'approche de First Mining, qui a travaillé de concert avec la Ville dès son arrivée comme nouveau propriétaire du Projet, ainsi que son engagement renouvelé par cette entente, sont très positifs et porteurs de sens. »

À propos du projet aurifère Duparquet

Le projet Duparquet est situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda, sur le territoire de la municipalité de Duparquet. Le Projet bénéficie d'un accès facile ainsi que de la proximité d'une main-d'œuvre existante et d'infrastructures déjà en place (routes, chemin de fer et réseau hydroélectrique). Le Projet Duparquet compte actuellement une ressource aurifère conforme au Règlement NI 43-101 de 3,44 millions d'onces dans la catégorie mesurée et indiquée (teneur moyenne de 1,55 g/t Au) et de 2,64 millions d'onces additionnelles dans la catégorie présumée (teneur moyenne de 1,62 g/t Au). First Mining a complété une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») en 2023.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et une participation de 30 % dans le projet aurifère Pickle Crow.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

À propos de la Ville de Duparquet

700 Duparquetoises et Duparquetois habitent cette ville de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, dont le territoire s'étend pourtant sur plus de 157 kilomètres carrés. Duparquet se situe à la limite sud de la Municipalité régionale de comté d 'Abitibi-Ouest, près de la ville de Rouyn-Noranda. Elle obtient dès 1933 sa charte de ville, la première en Abitibi-Ouest. C'est au début des années 1930 que Duparquet est fondée, quand on commence à exploiter les richesses du sous-sol de cette région du Québec. En 1933, après l'ouverture de la mine d'or Beattie, des dizaines de maisons sont construites et la localité se développe rapidement. Son nom a été choisi en l'honneur d'un capitaine des grenadiers du régiment de la Sarre, blessé à la Bataille de Sainte-Foy. L'ouverture de la mine a provoqué un important essor démographique et architectural, dont on retrouve encore aujourd'hui des traces dans les façades de style « Boomtown » visibles sur certains bâtiments de la ville.

