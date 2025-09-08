First Mining agrandit la zone Aiguille du projet aurifère Duparquet en avançant les forages d'exploration

Les faits saillants des derniers forages comprennent l'avancement continu de la zone de découverte Aiguille. Le sondage DUP25-058 a retourné 1,43 g/t Au sur 24,1 m, incluant 4,56 g/t Au sur 4,0 m, prolongeant ainsi la cible vers l'est. Initialement découverte en 2024, la zone Aiguille a recoupé 8,99 g/t Au sur 3,1 m dans le sondage DUP24-044 (voir communiqué de presse du 20 janvier 2025). Avec les derniers résultats, la cible Aiguille a maintenant été délimitée sur une longueur approximative de 100 m. La zone reste ouverte et les forages de suivi se concentreront sur la définition de ses extensions verticale et latérale.

« Nos équipes d'exploration continuent de tirer parti de nos succès en matière de forage à Duparquet en faisant progresser les zones cibles prioritaires à proximité des ressources minérales existantes, dans le but de renforcer la continuité et la dotation à l'appui de notre vision de développement », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « Avec un programme de forage très productif à ce jour, nous avons hâte aux autres mises à jour axées sur les résultats du projet. »

Le forage sur la cible de Valentre s'est poursuivi en 2025, avec des résultats d'analyse récents de 2,80 g/t Au sur 3,25 m, dont 4,93 g/t Au sur 1,75 m dans le trou de forage DUP25-057. Les forages en cours sur la cible Central Duparquet-Valentre-Dumico (« CVD »), ainsi que sur les cibles adjacentes Aiguille et Miroir, continuent de renforcer la région en tant que centre de croissance des ressources émergentes qui pourrait avoir des synergies avec les scénarios de développement minier. De plus, avec l'expansion des cibles Aiguille et Miroir, la Société a démontré une zone favorable avec une concentration de minéralisation aurifère s'étendant sur 1,5 km par 0,5 km (voir Figure 1).

Les derniers sondages complétés totalisent 1 053 mètres pour le programme 2025 et les faits saillants des analyses sont présentés dans le tableau 1, avec une liste complète des analyses retournées dans le tableau 2 et les détails des colliers dans le tableau 3.

Tableau 1 : Intersections significatives sélectionnées, Programme 2025 - Cibles Aiguille et Valentre

Sondage

De (m) Jusqu'à (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP25-057

208,15 211,4 3,25 2,80 Valentre DUP25-057 inc, 208,15 209,9 1,75 4,93 Valentre DUP25-058

376,9 401,0 24,1 1,43 Aiguille DUP25-058 inc, 395,0 399,0 4,0 4,56 Aiguille

Mise à jour sur le programme d'exploration Duparquet 2025

Les activités d'exploration sur le projet Duparquet continuent de progresser, avec environ 16 000 m forés en 2025 à ce jour. Les forages ont été stratégiquement concentrés sur les principales cibles d'expansion des ressources, notamment CVD, Miroir, Aiguille, la zone Nord, la zone Sud et la zone Minuit récemment découverte, où les programmes visent à renforcer le fort potentiel de croissance du projet (figure 2). Parallèlement, des programmes régionaux sur le terrain sont en cours pour affiner et faire progresser des cibles supplémentaires en vue d'une future préparation au forage.

Détails supplémentaires sur les cibles Aiguille et CVD

Aiguille

Le programme de forage de l'Aiguille 2025 vise à étendre l'étendue de la minéralisation le long de la direction et de la plongée des deux trous de découverte réalisés en 2024. Les récents forages ont rapporté 1,43 g/t Au sur 24,1 m, dont 4,56 g/t Au sur 4,0 m, dans le sondage DUP25-058 (Figure 3). La minéralisation se trouve dans des unités de basalte, d'argilite et de syénite alternativement bréchifiées et altérées, avec jusqu'à 5 % de pyrite à grain très fin et moyen. La minéralisation est cohérente le long des structures D2 interprétées comme étant orientées est-ouest, qui sont caractérisées par une bréchification et un cisaillement intenses. Les forages réalisés à ce jour ont permis d'étendre la longueur de la zone minéralisée à Aiguille à environ 100 m, et la zone reste ouverte à la fois en profondeur et le long de la direction, en particulier vers la surface et vers l'est (Figure 4).

Duparquet Central - Valentre - Dumico

Les forages dans la zone cible CVD ont progressé avec les sondages DUP25-055 et DUP25-057 (tableau 2). Notamment, le sondage DUP25-057 a recoupé 2,80 g/t Au sur 3,25 m, incluant 4,93 g/t Au sur 1,75 m. Les intersections minéralisées sont encaissées dans un basalte ou une syénite bréchique à silice altérée, contenant jusqu'à 5 % de pyrite disséminée à grains très fins.

La stratégie d'exploration de la cible CVD est axée sur l'extension de l'empreinte minéralisée et la démonstration de la continuité le long de la direction et en profondeur. Les résultats seront incorporés dans un modèle géologique 3D mis à jour afin de guider les futurs programmes de forage et de soutenir l'inclusion potentielle de la cible CVD dans les futures estimations de ressources minérales (Figure 5).

Tableau 2 : Derniers résultats d'analyse du programme de forage 2025

Sondage

De (m) Jusqu'à (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP25-055

28,25 29,0 0,75 0,80 Dumico DUP25-055

47,3 47,8 0,5 1,86 Dumico DUP25-055

53,45 54,95 1,5 1,49 Dumico DUP25-055

130,3 138,75 8,45 0,94 Valentre DUP25-055

214,3 216,2 1,9 0,61 Valentre DUP25-055

220,15 225,0 4,85 0,55 Valentre DUP25-055

227,7 229,0 1,3 0,53 Valentre DUP25-055

234,5 235,25 0,75 0,49 Valentre DUP25-055

241,8 242,3 0,5 0,78 Valentre DUP25-057

57,5 59,0 1,5 1,45 Valentre DUP25-057

73,5 75,0 1,5 0,60 Valentre DUP25-057

143,5 144,1 0,6 0,47 Valentre DUP25-057

145,55 147,1 1,55 0,57 Valentre













Sondage

De (m) Jusqu'à (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP25-057

203,0 204,0 1,0 0,40 Valentre DUP25-057

208,15 211,4 3,25 2,80 Valentre DUP25-057 inc. 208,15 209,9 1,75 4,93 Valentre DUP25-057

227,6 228,35 0,75 0,76 Valentre DUP25-057

229,65 230,45 0,8 0,48 Valentre DUP25-057

240,0 241,0 1,0 4,12 Valentre DUP25-057

263,25 264,15 0,9 0,69 Valentre DUP25-057

280,0 283,7 3,7 1,06 Valentre DUP25-057

297,5 298,0 0,5 1,74 Valentre DUP25-058

59,0 60,0 1,0 2,43 Central Duparquet DUP25-058

94,6 95,3 0,7 0,59 Central Duparquet DUP25-058

99,0 100,0 1,0 1,12 Central Duparquet DUP25-058

106,5 108,0 1,5 1,39 Central Duparquet DUP25-058

152,95 153,45 0,5 2,48 Central Duparquet DUP25-058

160,0 164,55 4,55 0,63 Central Duparquet DUP25-058

367,45 369,0 1,55 2,21 Aiguille DUP25-058

376,9 401,0 24,1 1,43 Aiguille DUP25-058 inc. 395,0 399,0 4,0 4,56 Aiguille

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte ; les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

Tableau 3 : Emplacement des trous de forage 2025 - Zones Minuit, Aiguille, Valentre

Sondage Azimut (°) Plongée (°) Longueur (m) Orientation est Orientation nord DUP25-055 180 -53 276 633521 5373938 DUP25-057 175 -57 327 633411 5373966 DUP25-058 179 -57 450 633346 5373897

Note : Coordonnées du collier en UTM NAD 83 z17

À propos du projet aurifère Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») du Projet en 2023.

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, de matériaux vierges et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2025 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, en Ontario, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyrognostique de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-élément (y compris l'argent) par la méthode du plasma inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la Norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la Norme canadienne 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

James Maxwell, P.Geo., vice-président de l'exploration et des opérations de projet pour First Mining, est une « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et une participation de 30 % dans le projet aurifère Pickle Crow.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prévisionnels sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément à la Norme canadienne 43-101.

La Norme 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

SOURCE First Mining Gold Corp.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Numéro sans frais: 1 844 306 8827, Courriel : [email protected]; Paul Morris| Directeur des relations avec les investisseurs, Email : [email protected]