Les forages sur la cible Miroir, située à 225 m au nord de la cible Central Duparquet - Valentre - Dumico (« CVD »), continuent d'établir une forte continuité, avec de multiples intersections aurifères robustes près de la surface. Les résultats d'analyse du sondage DUP25-064 indiquent 3,23 g/t Au sur 25,9 m, incluant 11,20 g/t Au sur 2,0 m et 10,16 g/t Au sur 1,4 m. Le sondage DUP25-066, qui est une extension de 45 mètres à l'est de DUP25-064, a retourné 1,37 g/t Au sur 30,6 m, incluant 2,56 g/t Au sur 4,0 m et 2,55 g/t Au sur 6,6 m. Le sondage DUP25-066 est une extension de 45 mètres à l'est de DUP25-064.Ces derniers résultats de forage confirment la continuité de la minéralisation à haute teneur près de la surface et étendent la cible Miroir jusqu'à une profondeur verticale de 100 m sous la surface, où elle reste ouverte à la fois en amont-pendage vers la surface et en profondeur (Figure 1).

« La cible Miroir continue de livrer de nouvelles découvertes dans le cadre volcanique largement sous-exploré du Projet Duparquet », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « Les fortes teneurs et largeurs rencontrées à ce jour offrent de nouvelles opportunités intéressantes dans notre revue des scénarios de développement qui peuvent maintenant inclure un potentiel de minéralisation à plus haute teneur près de la surface. »

La cible Miroir recoupe une minéralisation importante près de la surface et cette cible représente une excellente opportunité d'expansion dans ce secteur (Figure 2). Interprétée comme une structure plissée à partir du modèle géologique 3D et de la géophysique aéroportée, la cible Miroir fait l'objet de tests de forage pour évaluer l'étendue de la minéralisation près de la surface et en profondeur. Notamment, les lithologies hôtes de Miroir ont une forte affinité avec les lithologies hôtes volcaniques mafiques bréchifiées et altérées, se produisant dans une séquence volcanique à proximité d'unités intrusives de syénite. Les succès récents de l'exploration à Miroir continuent de mettre en évidence cette zone, ainsi que les cibles CVD et Aiguille, comme un groupe émergent de centres potentiels de croissance des ressources avec des synergies pour un développement minier futur.

Les dernières analyses publiées représentent environ 600 m de forage sur un total d'environ 4 450 mètres répartis sur 20 trous de forage. Ces sondages visaient à mieux comprendre les contrôles de la minéralisation sur la cible Miroir. Les faits saillants des analyses sont présentés dans le tableau 1, la liste complète des résultats d'analyse dans le tableau 2 et les détails des colliers de forage dans le tableau 3.

La figure 1 présente d'autres essais de forage en cours sur la cible Miroir, dont les résultats d'analyse sont attendus. Au fur et à mesure que les résultats seront retournés et examinés, First Mining continuera d'interpréter et de faire évoluer la compréhension géologique de la région en vue de poursuivre les travaux de forage.

Tableau 1 : Intersections de forage significatives en 2025 sur la cible Miroir

Numéro du trou

De (m) Jusqu'à (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP25-064

32,5 37,1 4,6 4,64 Miroir DUP25-064 inc. 34,0 36,4 2,4 6,30 Miroir DUP25-064

122,35 127,2 4,85 1,72 Miroir DUP25-064 inc. 123,0 124,0 1,0 6,05 Miroir DUP25-064

159,1 185,0 25,9 3,23 Miroir DUP25-064 inc. 164,0 166,0 2,0 11,20 Miroir DUP25-064 et inc. 176,6 178,0 1,4 10,16 Miroir DUP25-064

198,6 206,0 7,4 4,15 Miroir DUP25-064 inc. 199,8 202,8 3,0 8,72 Miroir DUP25-066

18,0 40,0 22,0 0,64 Miroir DUP25-066

60,0 63,0 3,0 2,43 Miroir DUP25-066

157,0 187,6 30,6 1,37 Miroir DUP25-066 inc. 157,0 161,0 4,0 2,56 Miroir DUP25-066 et inc. 179,0 185,6 6,6 2,55 Miroir DUP25-067

78,0 82,0 4,0 2,58 Miroir

Mise à jour du programme d'exploration Duparquet de 2025

Les activités d'exploration sur le Projet Duparquet continuent de progresser, avec plus de 16 000 m forés à ce jour en 2025. Les forages restent concentrés sur les principales cibles d'expansion des ressources, notamment CVD, Miroir, Aiguille, Zone Nord, Zone Sud et Zone Minuit, où les programmes visent à renforcer le fort potentiel de croissance du Projet (figure 3). Parallèlement, des programmes régionaux sur le terrain sont en cours pour affiner et faire progresser des cibles supplémentaires en vue d'une future préparation au forage.

Détails supplémentaires sur la cible Miroir

Le plus récent forage effectué en 2025 sur la cible Miroir visait à mieux délimiter l'étendue de la minéralisation près de la surface découverte en 2024 avec le trou de forage DUP24-048 qui a retourné 3,12 g/t Au sur 19,35 m (voir le communiqué de presse daté du 20 janvier 2025). Des forages antérieurs réalisés cette année, notamment le forage DUP25-052, ont permis de découvrir une nouvelle intersection latérale de 2,77 g/t Au sur 11,1 m, dont 4,36 g/t Au sur 6,5 m (voir le communiqué de presse du 28 mai 2025), ce qui démontre des teneurs et des largeurs encourageantes dans cette cible peu profonde. Les forages les plus récents continuent de confirmer et d'étendre la cible Miroir, prolongeant la minéralisation jusqu'à une profondeur verticale de 100 m sous la surface et mettant en évidence de multiples zones aurifères près de la surface (Figures 4 et 5).

La cible de pli géophysique interprétée a maintenant été étendue à une longueur de 140 m, ce qui renforce la nature peu profonde et à fort potentiel de la cible et son potentiel de croissance continu. Les résultats notables des derniers forages comprennent le sondage DUP25-064, qui a retourné 4,64 g/t Au sur 4,6 m, incluant 6,3 g/t Au sur 2,4 m, ainsi que 3,23 g/t Au sur 25,9 m, incluant 11,2 g/t Au sur 2,0 m et 10,16 g/t Au sur 1,4 m, et 4,15 g/t Au sur 7,4 m, incluant 8,72 g/t Au sur 3,0 m. Le sondage DUP25-066 a retourné 0,64 g/t Au sur 22,0 m et 1,37 g/t Au sur 30,6 m, incluant 2,56 g/t Au sur 4,0 m, alors que le sondage DUP25-067 a retourné 2,58 g/t Au sur 4,0 m. Ces résultats continuent de démontrer la présence de multiples zones aurifères de haute qualité dans la cible Miroir et renforcent son potentiel d'expansion.

La minéralisation dans la zone cible est typiquement associée à des contacts syénite-basalte. La minéralisation dans les trous de forage les plus récents se trouve dans une syénite et un basalte bréchifiés et altérés par la silice, avec jusqu'à 10 % de pyrite disséminée à grain très fin, et est associée à des veinules de quartz fumées et foncées. Les intersections minéralisées sont spatialement corrélées avec les zones de déformation D2 et coïncidentes avec un contact basalte-syénite plissé inféré par la géophysique, orienté du nord-est au sud-ouest et plongeant vers l'est. Une validation et un affinement supplémentaires sont prévus pour tester les directions de plongée et les contrôles stratigraphiques sur la minéralisation dans cette zone.

Tableau 2 : Derniers résultats d'analyse du programme de forage 2025

Numéro du trou

De (m) Jusqu'à (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP25-064

32,5 37,1 4,6 4,64 Miroir DUP25-064 inc. 34,0 36,4 2,4 6,30 DUP25-064

60,75 62,7 1,95 0,76 DUP25-064

102,65 104,0 1,35 0,85 DUP25-064

106,35 106,9 0,55 0,60 DUP25-064

122,35 127,2 4,85 1,72 DUP25-064 inc. 123,0 124,0 1,0 6,05 DUP25-064

153,3 154,3 1,0 0,57 DUP25-064

159,1 185,0 25,9 3,23 DUP25-064 inc. 164,0 166,0 2,0 11,20 DUP25-064 et inc. 176,6 178,0 1,4 10,16 DUP25-064

193,5 194,4 0,9 0,59 DUP25-064

198,6 206,0 7,4 4,15 DUP25-064 inc. 199,8 202,8 3,0 8,72 DUP25-064 inc. 199,8 200,8 1,0 14,80 DUP25-066

10,0 11,0 1,0 0,46 Miroir DUP25-066

18,0 40,0 22,0 0,64 DUP25-066

48,0 48,7 0,7 0,81 DUP25-066

60,0 63,0 3,0 2,43 DUP25-066

79,0 81,0 2,0 0,68 DUP25-066

84,2 87,0 2,8 0,72 DUP25-066

110,6 111,25 0,65 0,41 DUP25-066

128,0 129,0 1,0 0,48 DUP25-066

131,5 136,5 5,0 0,56 DUP25-066

141,0 141,64 0,64 0,69 DUP25-066

157,0 187,6 30,6 1,37 DUP25-066 inc. 157,0 161,0 4,0 2,56 DUP25-066 et inc. 179,0 185,6 6,6 2,55 DUP25-066

191,2 192,0 0,8 3,02 DUP25-067

49,0 53,9 4,9 0,64 Miroir DUP25-067

56,65 58,0 1,35 0,51 DUP25-067

78,0 82,0 4,0 2,58

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte ; les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

Tableau 3 : Emplacement des trous de forage 2025, cible Miroir

Numéro du trou Azimut (°) Inclinaison (°) Longueur (m) Orientation Est Orientation Nord DUP25-064 340 -45 207 633606 5374002 DUP25-066* 330 -45 294 633646 5374023 DUP25-067 325 -50 201 633682 5374084

Note : Coordonnées du collier en UTM NAD 83 z17



*Le trou DUP25-066 a été prolongé de 102 m en raison d'une minéralisation favorable recoupée près de l'extrémité originale du trou ; les résultats d'analyse pour la portion prolongée sont toujours en attente.

À propos du projet aurifère Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») du Projet en 2023.

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, de matériaux vierges et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2025 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, en Ontario, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyrognostique de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-élément (y compris l'argent) par la méthode du plasma inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la Norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la Norme canadienne 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

James Maxwell, P.Geo., vice-président de l'exploration et des opérations de projet pour First Mining, est une « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et une participation de 30 % dans le projet aurifère Pickle Crow.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prévisionnels sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la Société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la Société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la Société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la Société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément à la Norme canadienne 43-101.

La Norme 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

