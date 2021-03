La Ville de Banff mettra au point un système de chauffage urbain à la biomasse qui permettra une réduction cumulative d'environ 6 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre tout au long du projet. Le résultat équivaut à retirer environ 1 800 voitures de la circulation pendant un an, ce qui sera possible en remplaçant le gaz naturel par des déchets de bois, une matière durable, pour chauffer quatre établissements municipaux. Grâce au système de biomasse de 1,3 million de dollars, moins de déchets devront être transportés dans un site d'enfouissement. Le financement contribue également à augmenter la production d'électricité solaire des établissements.

Le financement fédéral de cet investissement provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Le plan climatique renforcé du Canada contient des mesures pour réduire les émissions dans tout le pays. Il vise à créer un avenir plus propre et plus sain, et les investissements dans un approvisionnement en énergie propre pour nos collectivités y occupent une grande place.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets novateurs qui assurent la réduction des émissions et la création de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière les travaux importants que les municipalités canadiennes, comme Banff, réalisent pour mener la lutte et créer un avenir plus respectueux de l'environnement et plus sain. Ce sont des exemples de leadership et des projets judicieux à l'image de ceux qui sont annoncés aujourd'hui qui aideront le Canada à dépasser l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030 et à devenir carboneutre d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Située dans le premier parc national du Canada, la Ville de Banff aspire à être une collectivité écologique modèle. Grâce au soutien d'Environnement et Changement climatique Canada pour des projets comme celui visant la mise au point de notre système de chauffage urbain à la biomasse, nous avançons à grands pas dans notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ce projet permettra aux contribuables de réduire leurs coûts, tout en contribuant à protéger le cadre naturel qui rend Banff si unique. À l'échelle locale, ce projet prendra de l'ampleur à mesure que des entreprises du secteur privé se joindront à notre système de chauffage urbain durable. En parallèle, compte tenu des quatre millions de visiteurs par année au parc national Banff, nous pensons que les grands moyens pris par notre petite collectivité pour lutter contre les changements climatiques peuvent inspirer les particuliers, les organisations et les pays du monde entier. »

- Karen Sorensen, mairesse de la Ville de Banff

Faits en bref

Le système de chauffage urbain à la biomasse de la Ville de Banff utilisera une chaudière hautement perfectionnée pour brûler le bois et les copeaux de bois actuellement destinés au site d'enfouissement et transporter l'eau chauffée par un réseau de conduites souterraines vers l'échangeur de chaleur de chaque établissement pour répondre au besoin de chauffage ou de climatisation, selon la saison. Les chambres de combustion de pointe produiraient des émissions extrêmement propres, équivalant à moins d'un seul feu de camp. Le système vise à faire faire une avancée à Banff , dont la technologie pourra se répandre dans d'autres secteurs de la collectivité. Les économies de coûts et les réductions de gaz à effet de serre s'intensifieront à mesure que le nombre d'établissements raccordés au système de chauffage urbain augmentera.

utilisera une chaudière hautement perfectionnée pour brûler le bois et les copeaux de bois actuellement destinés au site d'enfouissement et transporter l'eau chauffée par un réseau de conduites souterraines vers l'échangeur de chaleur de chaque établissement pour répondre au besoin de chauffage ou de climatisation, selon la saison. Les chambres de combustion de pointe produiraient des émissions extrêmement propres, équivalant à moins d'un seul feu de camp. Le système vise à faire faire une avancée à , dont la technologie pourra se répandre dans d'autres secteurs de la collectivité. Les économies de coûts et les réductions de gaz à effet de serre s'intensifieront à mesure que le nombre d'établissements raccordés au système de chauffage urbain augmentera. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires du Canada , qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. En outre, une aide est offerte aux industries afin de mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et novatrices, créant ainsi des emplois et faisant réaliser des économies dans tout le Canada .

, qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. En outre, une aide est offerte aux industries afin de mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et novatrices, créant ainsi des emplois et faisant réaliser des économies dans tout le . Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un pan important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il aide le Canada à garder le cap sur l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030 en vue de le dépasser.

